Mitt i centrala Torslanda hittar du oss - Capio Vårdcentral Amhult, en modern och välfungerande verksamhet med 10 400 listade patienter. Hos oss finns vårdcentral, BVC och Rehab mottagning, allt samlat under ett tak. Det gör samarbetet enkelt och alltid nära till hands för patienten.
Din roll
Dina arbetsuppgifter är omväxlande och kommer bestå av telefonrådgivning, chatt och 1177 samt egen distriktssköterskemottagning samt bedömning av akuta och icke akuta patienter. Arbetet är självständigt vilken innebär att kunna göra egna bedömningar och fatta egna beslut. Vi arbetar dagligen med rond/sambedömning där du som sjuksköterska tillsammans med läkare och övrig personal gör en medicinsk bedömning av icke akuta patienter.
Capio erbjuder dig ett spännande och varierande arbete med möjlighet till utveckling. Då relations skapande och hög tillgänglighet med låga trösklar är viktiga delar av arbetet, strävar vi hela tiden för en utveckling som ska gagna patienterna.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med patientens fokus. Har patienten kommit till oss hjälper vi alltid till med bokning eller plan efter behov. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare, vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Utöver detta erbjuder vi även följande:
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost varje dag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, vidareutbildad till distriktssköterska. Du är trygg i både person och profession samt har patientens fokus som arbetssätt. Du är noggrann i ditt arbete, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad varje situation kräver. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera. Du är engagerad och noga med att alltid hålla hög kvalitet i ditt arbete.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
