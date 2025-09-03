Distriktssköterska
2025-09-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Om Läkarhus Kyrkbyn:
Läkarhus Kyrkbyn är en vårdcentral belägen i Kyrkbyn, Göteborg, med goda kommunikationsmöjligheter.
Vi erbjuder primärvård på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Vårt utbud inkluderar läkarmottagning, drop-in, distriktssköterskemottagning, astma/KOL-mottagning, diabetesmottagning och barnavårdscentral.
Vi arbetar hälsofrämjande och välkomnar patienter i olika åldrar. Tillsammans skapar vi en modern vård med hög kvalitet, präglad av personligt engagemang och god service.
Vi tar ansvar för det samhälle vi lever i och strävar efter att bidra till ett tryggare och friskare liv. Vi värdesätter snabba beslut, flexibilitet samt möjligheten att påverka och tänka nytt.
Läs gärna mer på vår webbplats: www.lhkb.se
Tillsammans med medicinskt ansvarig läkare får du stora möjligheter att påverka ditt arbete. Vi erbjuder en välorganiserad arbetsplats med gott arbetsklimat och korta beslutsvägar.
Hos oss får du utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor i en dynamisk miljö med våra kärnvärden i fokus: omtänksamhet, professionalitet, engagemang och nytänkande.
Om dig:
Vi söker dig som är distriktssköterska. Du har gärna egna idéer och engagemang för att forma en mottagning med god kvalitet.
Du har ett professionellt bemötande, är kommunikativ och har intresse för såväl behandling som hälsofrämjande arbete. Du trivs i en verksamhet där förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Språkkunskaper utöver svenska är meriterande.
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Observera:
Vi undanber oss kontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra försäljningsaktörer. Läkarhus Kyrkbyn har redan upphandlade avtal.
Anställningsvillkor:
Omfattning: Heltid
Anställningstid: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
