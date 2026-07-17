Distriktsläkare till Vårdcentralen Kil
Region Värmland / Läkarjobb / Kil Visa alla läkarjobb i Kil
2026-07-17
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, Karlstad
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eller i hela Sverige
Vill du vara en del av vårt härliga och engagerade team på Vårdcentralen Kil? Vi söker dig som brinner för vårdcentralens arbete och dess utveckling.
Din arbetsplats
Vårdcentralen Kil har 11 500 listade patienter och drygt 30 medarbetare. Vi är en välfungerande vårdcentral med erfaren och engagerad personal. Vi är ett härligt gäng som verkligen trivs och bryr oss om varandra. Vårdcentralen ligger naturskönt cirka två mil norr om Karlstad och har goda kommunikativa förbindelser, både buss och tåg finns som alternativ.
Vårt gäng består av erfarna distriktsläkare, ST- och AT-läkare. Vi har god bemanning med distriktssköterskor och sjuksköterskor, vissa med kompetens för diabetes, hjärtsvikt, astma/kol och demens. Vi har en välfungerande samtalsmottagning med kuratorer, och inom kort även psykolog.
Vidare består vårt team av undersköterskor, vårdadministratörer, fotvårdsterapeut, rehabkoordinator och vaktmästare som arbetar både självständigt och i nära samarbete med teamet. På vårdcentralen finns även fysioterapi, BMM, BVC, UM och ett laboratorium.
Vi arbetar i journalsystemet Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid en god arbetsmiljö och arbetar utifrån ett arbetsmiljömässigt hälsofrämjande perspektiv, med erbjudande om friskvårdsbidrag och planerad tid för friskvård om verksamheten tillåter. Viktigt för oss i vardagen är stabilitet, dialog och kollegialt stöd.Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår akut och planerad mottagningsverksamhet samt viss del jour och beredskapsarbete. Arbetet är varierande med utredning, bedömning, behandling och uppföljning av patienter i alla åldrar. Vi ansvarar även för äldreboenden och hemsjukvård, BMM, BVC och ungdomsmottagning.
Vi arbetar tvärprofessionellt runt patienten och ser allas värde i teamarbetet, du behöver ha lätt för att samarbeta med olika professioner. Som specialist har du även ett viktig uppdrag som handledare för våra utbildningsläkare och studenter.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialist inom allmänmedicin och som vill vara med och utveckla primärvården tillsammans med oss. Du utrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har lätt för att skapa goda relationer med både patienter och kollegor.
Du är trygg, stabil och ditt förhållningssätt anpassas efter situationen. Du samarbetar och bygger naturliga goda relationer med både patienter och kollegor. Du är engagerad, initiativtagande och kan agera efter din egen övertygelse.
Du är varmt välkommen att kontakta oss och/eller besöka oss för att få en bild av vår fina arbetsplats och se hur vi arbetar! Vi går igenom ansökningar och genomför intervjuer löpande.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Vårdcentralen Kil Kontakt
enhetschef
Carina Eriksson 010-8342154 Jobbnummer
10005573