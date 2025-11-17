Distriktsköterska Alfta Din Hälsocentral
2025-11-17
Välkommen till Alfta Din hälsocentral, en liten och trevlig hälsocentral med fast och erfaren personal i södra Hälsingland i Ovanåkers kommun. Vi arbetar med patienten i centrum och arbetar för att utveckla nya arbetssätt med bland annat sjuksköterskeledda mottagningar och teamarbete. Vi har även samarbete med Edsbyn Din Hälsocentral.
Vi står nu inför bolagisering av hälsocentralerna med start 1/2-2026 där alla regiondrivna hälsocentraler går över till bolaget, vi ser fram emot detta. Bolagets namn är Region Gävleborg Din Hälsocentral AB.
Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Vår hälsocentral är en välfungerande och uppskattad arbetsplats med ett gott arbetsklimat, där samarbete, respekt och arbetsglädje står i centrum. Vi är ett engagerat team bestående av distriktssköterskor, läkare, fysioterapeuter, kuratorer, undersköterskor och administrativ personal som tillsammans arbetar för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Lokalerna är ljusa och välutrustade, och vi strävar efter en hållbar arbetsmiljö där varje medarbetare får utrymme att växa i sin roll.
Vi har ett nära samarbete mellan yrkesgrupperna och ser det som en självklarhet att hjälpa varandra i det dagliga arbetet. Hälsocentralen är en viktig del i det lokala samhället, och vi har en bred patientgrupp i alla åldrar, vilket gör arbetet både varierande och stimulerande.
Som distriktssköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• telefonrådgivning
• mottagningsarbete
• distriktssköterskemottagning.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner:
Vi söker en flexibel och engagerad person som trivs i nära samarbete med alla hälsocentralens professioner i en omväxlande vardag. Du är intresserad av utveckling- och förbättringsarbete och är trygg i din yrkesroll, och du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt.
I rollen som distriktssköterska ska du
• vara utbildad distriktssköterska med förskrivningsrätt.
Har du erfarenhet av primärvård ser vi det som meriterande. Vi fäster stor vikt på personlig lämplighet.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
ÖVRIGT
