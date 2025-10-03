Distriktschef Stockholm Syd
Som Distriktschef i Stockholm Syd erbjuds du ett stort ansvar med varierande arbetsuppgifter, där du leder och utvecklar distriktet i linje med bolagets uppsatta mål.
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats.
Är du också övertygad om att ett samhälle där alla får synas, bidra och ta plats också är ett rikare samhälle? I så fall kan Samhall vara rätt arbetsplats för dig. Vi arbetar dagligen med att bryta utanförskap, stärka självkänslan hos medarbetare och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Genom att utveckla sin arbetsförmåga i våra kunduppdrag kan personer med funktionsnedsättning öka sina möjligheter till arbete på den reguljära arbetsmarknaden och genom åren har över 200 000 personer inom vårt arbetsmarknadspolitiska uppdrag fått jobb inom och genom Samhall.
Bli en del av vårt team
Ett arbete är så mycket mer än en försörjning och därför är Samhalls verksamhet så viktig. Vår värdegrund omfamnar tilltron till alla individers förmåga samt det värde ett arbete har för individens och samhällets utveckling. Som Sveriges största företag inom socialt ansvarstagande genomsyras allt vi gör av vår värdegrund och våra värdeord pålitlig, uppmärksam och engagerad. Du välkomnas att vara en del av och aktivt bidra till vår kultur genom att både dela våra grundläggande principer och vilja medverka till ständig utveckling.
Vår verksamhet står aldrig stilla och vi är en samhällsaktör som ständigt står på tå. Som distriktschef märks detta tydligt och vi erbjuder en roll där relationer och utveckling utgör grundplattan och där närvarande ledarskap och affärer står i fokus.
Som distriktschef i Stockholm Syd erbjuds du ett stort ansvar med varierande arbetsuppgifter, där du leder och utvecklar distriktet i linje med bolagets uppsatta mål. Du kommer att ha resultat- och personalansvar för distriktet, skapa tillväxtplaner för att utveckla affärs- och verksamhetsuppdrag, organisera och skapa förutsättningar för att nå uppsatta mål, samt leda och coacha din ledningsgrupp. Du ingår i regionledningsgruppen och rapporterar direkt till regionchef, samt är placerad vårt kontor i Västberga.
I denna dynamiska tjänst får du ett omfattande ansvar för strategiska frågor, där du både driver och utvecklar verksamheten framåt. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för affärerna vilket innebär att skapa god lönsamhet och utveckla affärsrelationer med både nya och befintliga kunder. Vidare kommer du att optimera personalplaneringen och säkerhetsställa en god arbetsmiljö med ett långsiktigt perspektiv. Du är delaktig, tydlig och tillgänglig när det gäller att ta tag i driftsfrågor och följa upp verksamheten. Vidare säkerställer du god och stabil kompetens- och ledarförsörjning samt en säker och utvecklande arbetsmiljö.
I denna tjänst arbetar du över en stor geografisk yta, vilket innebär en hel del resor, varav B-körkort är krav.
Vem är du
Vi söker dig med en akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. För att lyckas i denna tjänst behöver du ha omfattande ledarerfarenhet från personalintensiva verksamheter, samt gedigen erfarenhet av budget- och personalansvar. Du har tidigare arbetat med förändringsprocesser och verksamhetsstyrning. Din förståelse för komplexa arbetsmiljöfrågor och din förmåga att leverera mot uppsatta mål är avgörande för tjänsten.
Vi söker en ledare som är tydlig, trygg och kommunikativ i sitt ledarskap. Du är mål- och resultatorienterad och välkomnar samarbeten och inkludering för att nå fram. Ditt förhållningssätt präglas av nytänkande och framåtanda, med vilja, förmåga och mod att driva utveckling.
Ditt ledarskap genomsyras av tillit och förtroende och du leder genom ett tillitsbaserat ledarskap och skapar engagemang och delaktighet. Det visar sig genom goda relationer och samarbeten såväl inom som utanför verksamheten. Du har god förmåga och erfarenhet av att strategiskt planera, prioritera, koordinera och följa upp såväl pågående som nya verksamhetsövergripande arbeten. Som chef på Samhall är du prestigelös, flexibel och stöttande mot samtliga underställda chefer, medarbetare och kollegor.
Du är en lagspelare med hög energi som kan bidra i ledningsgruppsarbetet, och du har en god förmåga att röra dig mellan det operativa och strategiska. Du har förmågan att se helheten och leda arbetet inom ditt distrikt, samt en stark vilja att lära nytt och vara drivande i förändringsprocesser. Att företräda Samhall samt att samarbeta med andra aktörer, kommuner och politiker, kommer vara en naturlig del av din vardag.
Ansökan och övrig information
Låter detta som ett spännande nästa steg för dig? Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
