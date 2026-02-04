Distriktsäljare / Layher / Syd - Malmö
Layher -Världens ledande partner inom ställningssystem söker en relationsbyggande, teknikintresserad och affärsdriven säljare till region Syd.
Layher säljer och marknadsför ställningssystem, väderskydd samt scener och läktare i Sverige. Företaget ingår i den familjeägda Layherkoncernen som har säljbolag i 45 länder och 2 700 anställda. Produktutveckling och tillverkning sker i egna fabriker i Tyskland. Layhers produkter används främst inom bygg och anläggning, processindustrin samt vid evenemang.
OM ROLLEN
Som Distriktssäljare hos Layher ansvarar du för försäljning och kundutveckling inom ett väletablerat distrikt i Skåne med omnejd. Rollen präglas av ett långsiktigt arbetssätt där relationer, förtroende, säkerhet och kvalitet står i centrum.
Dina kunder finns inom ställningsentreprenad, industri, bygg, maskinuthyrning och event. Du ansvarar för ett distrikt med ett flertal befintliga kunder, samtidigt som du proaktivt arbetar för att utveckla nya samarbeten över hela distriktet.
Rollen är självständig och rörlig, med stor närvaro ute hos kund. En vanlig vecka innehåller regelbundna kundbesök ute på arbetsplatser, behovsanalys, rådgivning och uppföljning av affärer. Offertarbete, tekniska genomgångar, produktdemonstrationer och kundutbildning är en naturlig del av vardagen, liksom samarbetet med innesälj, teknik och logistik.
Du följer upp offerter, avtal och leveranser och rapporterar försäljningsresultat och marknadsinformation till försäljningschef Torbjörn Lexander. Du representerar Layher vid mässor, kundevent och nätverksträffar. Du utgår från ditt hemmakontor och resor inom distriktet, kundevent samt övernattningar är en självklar del av jobbet.
ARBETET INNEBÄR I KORTHET:
• dagliga kundbesök * behovsanalys och rådgivning * offertarbete med tekniska specifikationer och affärsuppföljning * produktdemonstrationer och kundutbildning * samarbete med innesälj, teknik och logistik
VEM ÄR DU?
Du är en trygg och affärsmässig B2B-säljare som trivs i en självständig roll med stort eget ansvar. Du har ett tydligt kundfokus, arbetar långsiktigt och ser värdet i att vara närvarande, tillgänglig och pålitlig i kundrelationen.
Du är van att planera och driva ditt försäljningsarbete självständigt och har erfarenhet av uppsökande försäljning, offertarbete och affärsdialoger. Du har god förståelse för kundens affär och ekonomi och arbetar strukturerat med uppföljning i CRM-system.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från byggbranschen eller närliggande entreprenad- eller industrimiljö, och att du trivs i sammanhang där säkerhet, kvalitet och långsiktighet är centrala. Du har ett tekniskt intresse, är nyfiken och tycker om att förklara, visa och utbilda kunder - ofta i praktiska miljöer ute på arbetsplatser.
Du är relationsskapande, analytisk och tålmodig, med en förståelse för att aktivitet och uthållighet ger resultat över tid. Du har B-körkort, trivs med resor i tjänsten och bor med fördel centralt i distriktet, exempelvis i Malmö med omnejd.
VARFÖR LAYHER
Layher är ett stabilt och välrenommerat bolag med lång historik i Sverige. Kulturen präglas av långsiktighet, ansvar och stolthet. Hos oss får du representera ett marknadsledande varumärke med hög kvalitet och säkerhet i fokus.
Layher är ett framgångsrikt tyskt familjeföretag som utvecklar, tillverkar och säljer ställningssystem över hela världen och är sedan 1945 synonymt med säkra, högkvalitativa och innovativa produkter. Det svenska försäljningsbolaget Layher AB är idag marknadsledare och består av 30 personer. [
Läs med om företaget på layher.se / FILM
