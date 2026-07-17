Distributionselektriker
Tidaholms Energi AB / Elektrikerjobb / Tidaholm Visa alla elektrikerjobb i Tidaholm
2026-07-17
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Vill du arbeta praktiskt med framtidens energilösningar i ett företag där gemenskap, utveckling och samhällsnytta står i centrum? Då kan det här vara jobbet för dig.
Tidaholms Energi AB är ett kommunalt bolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, elhandel, stadsnät och bostäder. Vårt uppdrag är att bidra till ett attraktivt, hållbart och fungerande Tidaholm – idag och för framtiden.
Energibranschen utvecklas snabbt och står inför stora förändringar inom digitalisering, elektrifiering och klimatomställning. För oss innebär det möjligheten att vara med och bygga framtidens energisystem och samtidigt skapa smarta och hållbara lösningar för våra kunder.
Nu söker vi en distributionselektriker som vill bli en del av vårt team.
Om rollen
Som distributionselektriker hos oss får du ett varierande och praktiskt arbete inom drift, underhåll och nybyggnation av elnät. Du arbetar främst utomhus och får en viktig roll i att säkerställa en trygg och stabil elleverans till våra kunder inom spänningsintervallet 0,4–12 kV.
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor, vilket innebär att du behöver trivas med att ta ansvar, samarbeta och lösa tekniska utmaningar i vardagen. Säkerhet, noggrannhet och god kommunikation är en självklar del av jobbet.
Beredskap ingår i tjänsten efter introduktion och när du känner dig trygg i rollen.
Exempel på arbetsuppgifter
Felsökning och felavhjälpning
Underhållsarbete i elnät
Kabelarbeten – förläggning, skarvning och avslut
Montage av nätstationer och kabelskåp
Servisändringar hos kunder
Luftledningsarbeten
Service och underhåll av gatubelysning
Arbete med fiber
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, driven och gillar att arbeta utomhus. Du är trygg i att ta eget ansvar samtidigt som du fungerar bra i team och bidrar till ett gott samarbete.
Du arbetar strukturerat och säkert och har respekt för branschens säkerhetsföreskrifter. Vi tror att du har erfarenhet från arbete som distributionselektriker, linjemontör eller stationstekniker – eller från annan verksamhet inom el, exempelvis industri, elnät, installation eller montage, och vill utvecklas vidare inom elkraft.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som vill bidra till både arbetsglädje och god service mot våra kunder.Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Elteknisk utbildning på gymnasienivå, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Datorvana
Meriterande
Erfarenhet från elnätsbranschen
Branschspecifika utbildningar enligt EBR
BE-körkort
Därför ska du välja Tidaholms Energi
Hos oss blir du en del av en familjär arbetsplats med stark laganda och korta beslutsvägar. Du får 36 engagerade kollegor inom olika yrkesområden som tillsammans skapar en arbetsplats med hög trivsel och stort engagemang.
Vi tror på utveckling, eget ansvar och att ha roligt tillsammans. Här firar vi framgångar – både stora och små – och arbetar tillsammans för att skapa en hållbar framtid för Tidaholm.
Bakgrundskontroll
För att säkerställa en trygg och säker verksamhet genomför vi bakgrundskontroller på slutkandidater. Kontrollen omfattar verifiering av identitet, rätt att arbeta i Sverige samt utdrag ur belastningsregistret för denna tjänst. Bakgrundskontrollen genomförs innan anställning kan erbjudas.Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Sista ansökningsdag är 7 augusti.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida och knappen Ansök längst ner på sidan.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter finns på: https://tidaholmsenergi.se/om-teab/lediga-tjanster/
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Energi AB
(org.nr 556063-9683)
522 22 TIDAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tidaholms Energi Kontakt
Frågor om processen
Therese Eneland Therese.eneland@tidaholmsenergi.se Jobbnummer
10005012