Distributionselektriker
2026-04-13
I en hållbar värld behövs nya energilösningar. Vi behöver bli ännu fler som vill göra skillnad, fler som brinner för bygdens utveckling och fler som vill ha ett av Sveriges viktigaste jobb. Tillsammans för bygdens bästa investering är vår vision och något som genomsyrar relationerna vi har till bygden, kunder, ägare och medarbetare. Våra kunder, som också är våra grannar, vänner och affärsbekanta som lever här.
Sedan år 2024 samarbetar Dala Energi med Nordion Energi i ett strategiskt partnerskap. Genom samarbetet skapas möjligheter för långsiktigt hållbara investeringar och en mer effektiv utbyggnad av energiinfrastrukturen. Nordion Energi omfattar bolagen Falbygdens Energi, Swedegas och Weum. Swedegas och Weum ansvarar för ägande och drift av gasnäten i västra och södra Sverige, medan Falbygdens Energi levererar el till kunder i och omkring Falköping. Tillsammans betjänar vi närmare 80 000 kunder - allt från industri- och företagskunder till energibolag, fastighetsägare och privatpersoner.
Dina arbetsuppgifter Som Distributionselektriker så spelar du en central roll i arbetet med att säkerställa att elen levereras på ett säkert och tillförlitligt sätt till våra kunder. Du deltar i alla typer av arbeten som rör både jordkabelförläggning och luftledningsnät. Arbetsuppgifterna kan omfatta investeringsprojekt i form av om- och nybyggnationer, men även drift- och underhållsinsatser såsom felsökning och olika typer av serviceåtgärder. Rollen innefattar dessutom kundrelaterade uppdrag, exempelvis nyanslutningar eller ändringar av befintliga servisledningar. Du ingår i ett eller flera projektteam tillsammans med andra distributionselektriker och rapporterar till ansvarig projektledare. Beredskap ingår i tjänsten.
Ditt anställningserbjudande Hos Dala Energi får du möjligheten att bidra till energiomställningen tillsammans med engagerade kollegor som brinner för att utveckla bygden. Kort sagt ett arbete som kombinerar utveckling, mening och gemenskap. Vi lägger stor vikt vid våra medarbetares personliga och yrkesmässiga utveckling genom individuellt utformade utvecklingsplaner och erbjuder en flexibel arbetsmiljö i moderna lokaler i Rättvik, Leksand och Säter.
Vi värnar om hälsa och välbefinnande och erbjuder förmåner och friskvård som en naturlig del av vårt hälsoarbete. Hos oss möts du av trevliga och stöttande kollegor och vi kan utlova en arbetsplats där du trivs, får varierande arbetsdagar och ges möjlighet att ta ett brett ansvar med fokus på framtidens teknik.
Värt att veta Du kommer tillhöra vår sektion Service Dalarna med placering i Rättvik eller Leksand.
Våra förväntningar Vi söker en person som har fullföljt Elprogrammet på gymnasiet eller har en annan utbildning med motsvarande inriktning. Det är en fördel om du har några års erfarenhet av arbete som elkrafttekniker/distributionselektriker eller inom ett liknande yrkesområde. Du har god datorvana och använder både dator och telefon som naturliga arbetsverktyg idag. För tjänsten krävs att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav medan BE-behörighet ses som meriterande.
Vidare är det meriterande om du har vidareutbildning inom eldistribution exempelvis från KY- eller yrkeshögskola. Det är även en fördel om du har giltiga certifikat eller intyg för Arbete på väg, ESA-19, Heta arbeten, Motorsåg, AMS-lågspänning eller liknande.
Som person är du ansvarstagande och lösningsinriktad med ett starkt kvalitetsmedvetande i ditt arbete. Du har säkerhet som högsta prioritet och strävar alltid efter att leverera professionella resultat. Din sociala kompetens gör att du samarbetar väl med både kollegor och externa kontakter. Du trivs med att arbeta utomhus och har den fysiska förmåga som krävs för att klara arbetets utmaningar.
Ansökan Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi hoppas därför att du söker tjänsten så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordion Energi AB
793 35 LEKSAND
För detta jobb krävs körkort.
