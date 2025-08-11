Distributionschaufför sökes (CE-körkort)
2025-08-11
I över 20 år har vi sett möjligheter där andra har sett problem. Vi gör alltid vårat yttersta för att göra kunden nöjd och skapa en fin och långvarig relation. Nu söker vi dig som vill jobba som distributionschaufför, älskar variation på jobbet, lösa problem och har tempot uppe i kroppen.
Vi erbjuder dig:
En deltidstjänst på 88% (7 timmar/ dag) med möjlighet att jobba mer vid behov.
Arbete inom en koncern som sätter hälsa, miljö och säkerhet högst på agendan.
En del av ett litet familjärt arbetslag där vi hjälper varandra för att lyckas.
Vi söker dig som:
Har hjärtat på rätt plats med förståelse för service och kundrelation.
Älskar att vara i rörelse och trivs i ett högt arbetstempo.
Självständig och lösningsorienterad.
Är positiv och förmåga att motivera sig själv och andra till att göra ett bra jobb.
Krav:
CE-körkort
Lokalkännedom över Örebro
YKB
Förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
ADR Grund
Truckkort
Känner du att du vill bli en del av vårat lag?
Då vill vi höra mer om dig! Vänligen maila CV och ett personligt brev. Intervjuer genomförs löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Provanställning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: info@direktbud.se
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556447-0564)
Vattenverksgatan 4
702 27 ÖREBRO
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Catarina Hellberg 0709367555
