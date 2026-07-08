Dispatcher till företag inom infrastruktur
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Botkyrka Visa alla supportteknikerjobb i Botkyrka
2026-07-08
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Som Dispatcher hos vår kund har du en central funktion där du fungerar som länken mellan kundens behov och teknikernas insatser. Rollen innebär att koordinera scheman och resurser för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde. Vi söker dig som är en strukturerad problemlösare och trivs med administrativt arbete och kundkontakt. Tjänsten är ett heltidsuppdrag baserat i Botkyrka med start i slutet av augusti. Ansök redan idag - urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
I rollen som Dispatcher fungerar du som länken mellan kundens beställning och teknikerns utförande. Du arbetar proaktivt med att koordinera scheman och säkerställa att alla parter har rätt information i rätt tid.
Vår kund är ett nordiskt företag som erbjuder tjänster inom infrastruktur för telekom, bredband, elkraft och transport. De fokuserar på att bygga och underhålla kritisk infrastruktur som möjliggör kommunikation och energiförsörjning. Företaget arbetar med både privata och offentliga aktörer och strävar efter att kombinera effektivitet med hållbarhet.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en roll med frihet under ansvar och möjlighet till en modern arbetsplats med viss flexibilitet för distansarbete. Du blir en del av ett engagerat team med stora möjligheter att utvecklas i rollen. Vidare har du en dedikerad konsultchef på Academic Work.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera ett högt tempo där telefonen och datan är dina främsta verktyg för att lösa logistiska utmaningar och ge förstklassig service.
Boka och koordinera teknikerbesök hos privatpersoner och externa beställare
Hantera inkommande ärenden via telefon och mejl
Registrera och uppdatera information i interna samt externa ärendehanteringssystem
Säkerställa att beställningar flyter smidigt från order till utfört arbete
Återrapportera status och resultat till kund och beställare
Koordinera teknikerresurser för både Stockholm och Göteborg
Assistera med övrig kontorsadministration vid behov
Vi söker dig som
Har minst en gymnasiexamen
Har god datavana med bra kunskaper i Microsoft Office och främst Excel
Har erfarenhet av att hantera kundkontakt via telefon
Har erfarenhet av administrativt arbete
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet från en liknande roll
Erfarenhet av att arbeta i specifika ärendehanteringssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "XFG9R3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9997355