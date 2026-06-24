Dispatch Advice Administrator till Luleå!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-06-24
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Nu söker vi en Dispatch Advice Administrator som vill arbeta i en administrativ roll inom logistik och leveranshantering. I rollen ansvarar du för att säkerställa att leveransdokumentation och dispatch advice hanteras korrekt och effektivt, samtidigt som du samarbetar med flera olika funktioner. En roll för dig som trivs med struktur, administration och att arbeta med många kontaktytor. Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
I rollen som Dispatch Advice Administrator kommer du att arbeta med administration och koordinering kopplat till leveranser och logistikflöden. Du säkerställer att leveransaviseringar, dokumentation och systemuppdateringar hanteras korrekt samt fungerar som en viktig länk mellan leverantörer, transportörer, lager och interna avdelningar.
Du kommer att vara anställd som konsult via Academic Work och arbeta hos vår kund med chans till förlängning långsiktigt om alla parter är nöjda med samarbetet.Dina arbetsuppgifter
Hantera och registrera leveransaviseringar i affärssystemet
Säkerställa att leveransdokumentation är korrekt och uppdaterad
Följa upp leveranser och koordinera eventuella avvikelser med berörda parter
Samarbeta med leverantörer, transportörer, lagerfunktioner och interna team
Registrera och uppdatera information i affärs- och logistiksystem
Vi söker dig som
Har en avslutad gymnasieutbildning
Har tidigare erfarenhet av administration, logistik, orderhantering eller liknande arbetsuppgifter
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift då båda språken används i arbetet
Har god förmåga att arbeta strukturerat och noggrant med flera uppgifter parallellt
Goda kunskaper i Office-paketet, särskilt excel
Det är meriterande om du
Bor i eller i anknytning till Luleå då tjänsten är långsiktig
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "N2H7JY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta
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903 27 UMEÅ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9976815