Diskare till klassisk restaurang på söder

Just nu söker vi flera diskare till vår kund som är en välkänd restaurang på söder i Stockholm. Du kommer att arbeta i en typisk restaurang miljö där produktivitet, ansvar och samarbete står i fokus. Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
I rollen som diskare kommer du att ha en viktig funktion för att säkerställa flödet i både kök och restaurang. Arbetsuppgifterna består främst av diskning av glas, tallrikar och bestick samt sortering, plock och packning av material som ska vidare till restaurangen. Du ansvarar för att disken hanteras effektivt och hygieniskt och ser till att allt är redo för service. Rollen innefattar även viss städning kopplat till disk och hygienutrymmen för att upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö.
Vem vi söker
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av diskarbete inom restaurangmiljö och trivs med att arbeta nära både kök och servicepersonal. Du är serviceminded, stresstålig och flexibel, och har lätt för att anpassa dig efter tempoväxlingar under dagens olika perioder. För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta i högt tempo, hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och ta ansvar för att arbetsplatsen hålls ren och strukturerad. Som person är du noggrann, pålitlig och tar egna initiativ. Då arbetet ibland innebär tunga lyft är det viktigt att du har god fysisk förmåga.
Arbetstider: Varierande schema, måndag-söndag kl. 11.00-20.00.Kompetenser
Har erfarenhet av diskarbete inom restaurang
Kan kommunicera i svenska, engelska eller arabiska
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, teknik, logistik, industri, ekonomi och kundtjänst. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Våra ledord är tillit, hjärta och långsiktighet som genomsyrar vår verksamhet. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
