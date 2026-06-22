Diskare / Dishwasher
ROK2 AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-06-22
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Roppongi söker diskare – bli en del av vårt team!
Roppongi är en Izakaya i Göteborg där japansk street food, kreativa cocktails och en livlig atmosfär möts. Nu söker vi en noggrann och pålitlig diskare som vill bli en viktig del av vårt team.
Som diskare ser du till att köket flyter på och hjälper hela teamet att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som:
✔️ Har erfarenhet från disk eller restaurangkök
✔️ Är snabb, noggrann och effektiv
✔️ Är ansvarstagande och gillar att arbeta i team
✔️ Kan kommunicera på svenska eller engelska
Vi erbjuder:
✨ En trygg roll i ett professionellt restaurangteam
✨ En positiv arbetsmiljö med härliga kollegor
✨ En viktig roll bakom kulisserna
Låter det som något för dig?
Skicka ditt CV till berk@roppongi.se
– vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till Roppongi – där varje person i teamet gör skillnad.
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Roppongi is Looking for a Dishwasher – Join Our Team!
Roppongi is an Izakaya in Gothenburg where Japanese street food, creative cocktails, and a vibrant atmosphere come together. We are now looking for a reliable and hardworking dishwasher to become an important part of our team.
As a dishwasher, you help keep the kitchen running smoothly and support the team in creating a great experience for our guests.
We are looking for someone who:
✔️ Has experience working in a dish pit or restaurant kitchen
✔️ Works quickly, cleanly, and efficiently
✔️ Takes responsibility and enjoys working in a team
✔️ Can communicate in Swedish or English
We offer:
✨ A secure role in a professional restaurant team
✨ A positive workplace with great colleagues
✨ An important role behind the scenes
Does this sound like you?
Send your CV to berk@roppongi.se
– we look forward to hearing from you!
Welcome to Roppongi – where every team member makes a difference.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: berk@roppongi.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ROK2 AB
(org.nr 559494-4729)
Kungstorget 2 (visa karta
)
411 17 GÖTEBORG Arbetsplats
Roppongi Jobbnummer
9972717