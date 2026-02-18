Diskare, 70%
2026-02-18
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos G.F. Hotell och Konferens AB i Karlstad
Välkommen till ett av Värmlands största hotell- och konferensanläggningar. Detta familjeägda hotell med 163 rum ligger i Karlstad, 3 kilometer norr om citykärnan mellan villaområden, älv, sjö, skog och E18. Här har berättelser skapats sedan sjuttiotalet, något som avspeglas i vår atmosfär och utbud. Här står alltid personlig service i fokus, dag som natt. Vi erbjuder vistelsepaket med logi, mat, konferens, event, sport och kultur. Hos oss har gäster fri parkering och tillgång till el-laddstolpar. Sommartid förvandlas hotellet till ett sommaroas för familjen med uppvärmd utomhuspool, poolbar. Vill ni konferera så erbjuder vi stora och små konferenslokaler där den största har plats för 400 personer.
Vi söker nu förstärkning i disken med start från april. Arbetstiderna kommer främst förläggas dagtid, men kvällstid och helger kommer att förekomma.
Vi önskar att du har tidigare erfarenhet av att arbeta i disken, då det kan bli högt tryck under arbetspassen.
Vi lägger stort värde i en person som är effektiv, en bra team-medlem och som värderar hygien och renlighet lika högt som oss.
Du kommer arbeta tätt ihop med resterande personal, och vara behjälplig där det behövs.
Egenskaper som vi önskar att Du har...
Du är självgående
Du sätter krav på renlighet och hygien
Du är en trevlig person som gillar att arbeta i team
Du har en stresstålighet och förmåga att ha många bollar i luften
Du är effektiv, men slarvar inte
Upplärning sker på plats, och anställningen kan påbörjas från april.
Vi innehar och efterföljer HRF's kollektivavtal, och därmed även kollektivavtalsenliga löner.
Ansökan sker enbart via mail.
Anställningsprocessen sker enligt följande:
Vi tar emot ansökningar, enbart via angiven mail
Vi kontaktar intressanta arbetssökande för intervju och rundvisning
Om vi är nöjda med intervjun bokar Vi upp 2-3 betalda arbetspass där du får upplärning samt känna på hur det är att arbeta hos oss, och vi får se hur du arbetar
En överenskommelse görs efter dessa arbetspass om startdatum för tjänsten och anställningsavtal skrivs för angiven tjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: marie.e.skold@gustaffroding.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare, 70%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare G.F. Hotell och Konferens AB
(org.nr 556648-9588)
Höjdgatan 3 (visa karta
)
654 68 KARLSTAD Arbetsplats
Best Western Gustaf Fröding Hotel & Konferens Jobbnummer
9750967