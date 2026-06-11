Diskare
Berseau AB / Restaurangbiträdesjobb / Jönköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Jönköping
2026-06-11
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Restaurang Berseau söker diskare till sommarsäsongen!
Vi söker både deltids- och heltidspersonal som vill bli en del av vårt team i sommar. Är du arbetsvillig, noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker.
Som diskare är du en viktig del av restaurangens dagliga drift. Du ansvarar för disk, rengöring och att hålla ordning i diskrummet samt bidrar till att kök och servering fungerar smidigt under service.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav, rätt inställning, arbetsmoral och vilja att lära sig är det viktigaste.
Välkommen att skicka in din ansökan via vår rekryteringsportal.
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berseau AB
(org.nr 559075-6416)
Hamnparken 1 (visa karta
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553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9960500