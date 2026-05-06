Diskare
Y-Kitchen AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-05-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Y-Kitchen AB i Göteborg
Diskare sökes
Rubrik: Är du kökets nya hjälte? Vi söker en effektiv diskare till restaurang Yammy Kitchen.
Kort om oss:
Yammy Kitchen Koreansk och Japansk restaurang i Göteborg. Nu letar vi efter en pålitlig person som vill stötta vårt köksteam och se till att flödet i disken flyter felfritt.Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
Som diskare ansvarar du för att diskmaskiner och arbetsytor hålls rena och organiserade. Dina uppgifter inkluderar:
Hantering och sortering av disk från både matsal och kök.
Användning av industriella diskmaskiner samt handdisk av känsligare kärl.
Att se till att tallrikar, glas och bestick alltid finns redo för kockar och gäster.
Hjälper kockar att skära enklare grönsaker eller kött.
Enklare städning och renhållning av diskrummet och köksytor.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med fysiskt arbete och inte räds ett högt tempo under rusningstid.
Stresstålig: Du kan prioritera rätt även när disken tornar upp sig.
Noggrann: Du ser till att allt som lämnar disken är skinande rent.
Samarbetsvillig: Du hjälper gärna dina kollegor där det behövs.
Ingen formell utbildning krävs, vi lär dig allt på plats. Språkkrav är grundläggande svenska eller engelska.
Även kinesiska fungerar också.
Arbetstider och anställning:
Typ: Heltid/deltid / tillsvidareanställning.
Arbetstider: Kvällar och helger .Så ansöker du
Välkommen med din ansökan (CV eller kort presentation. Bifogar gärna en bild på dig) till yammykitchen@gmail.com
.
Observera: Vi tar inte emot förfrågningar via telefon eller personliga besök på restaurangen.
Vi kan inte svara alla sökande, bara de som vi erbjuder en intervju till. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Via E-postadressen
E-post: yammykitchen@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Y-Kitchen AB
(org.nr 556907-0195)
Andra Långgatan 5 (visa karta
)
413 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Yammy Kitchen Jobbnummer
9896278