Disk & köksmedarbetare
Arontorps Kroppkakor & Mat AB / Restaurangbiträdesjobb / Mörbylånga Visa alla restaurangbiträdesjobb i Mörbylånga
2026-07-15
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Diskpersonal & köksmedarbetare (kroppkaksrullning) sökes till Arontorps Kroppkakor & Mat (Öland)
Vi söker dig som vill arbeta i köket hos oss på Arontorps Kroppkakor & Mat, beläget på Öland nära Färjestaden.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Arbetet består av diskhantering samt förberedelser i köket. Du blir en viktig del av köksteamet där samarbete och effektivitet är avgörande. Tempot är ofta högt, särskilt under högsäsong.
Arbetstiderna varierar och kan förläggas till dagtid, kvällar och helger.
Vi söker dig som:
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Är noggrann och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga
Klarar av fysiskt arbete
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i kök eller restaurang
Erfarenhet av diskarbete
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i ett sammansvetsat team
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom köksarbete
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Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: arontorps@kroppkakor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arontorps Kroppkakor & Mat AB
(org.nr 556773-3349)
Algutsrum 182 (visa karta
)
386 90 FÄRJESTADEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Marcus Nilsson arontorps@kroppkakor.se Jobbnummer
10003479