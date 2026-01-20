Director Business Support & Compliance Vattenfall Kundservice AB
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi arbetar för fossilfrihet och driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Vattenfall Customer Service Nordic ansvarar för försäljning, fakturering samt kundservice till Vattenfalls kunder i Norden. Vi har huvudsäte i Umeå, men finns också i Solna och Helsingfors och sammanlagt är vi omkring 300 medarbetare som tillsammans stöttar Vattenfalls olika affärer via kundgränssnittet. Vi arbetar för fossilfrihet genom att guida våra kunder till klimatsmarta lösningar och vi brinner för kvalitet och kundupplevelse och har blivit utsedda till bästa service inom Energi de två senaste åren.
Vattenfall Kundservice Norden tilldelades år 2021 fackförbundet Unionens pris för Sveriges mest HBTQI-vänliga arbetsplats och i år har vi tilldelats utmärkelsen Diversity Employer Gold av Women Ahead. Vi vet att ett bra arbetsklimat, ett förstklassigt kundmöte och ett innovativt tänkande baseras på att vi alla kompletterar varandra.
Vattenfall Kundservice Norden är certifierade som ett Great Place to Work®. Certifieringen baseras på en medarbetarundersökning inom dimensionerna Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap.
Om rollen
Vi söker nu en Director Business Support & Compliance i Vattenfall Kundservice AB, med placering i Solna eller Umeå
Vi erbjuder dig ett mycket spännande arbete med fokus på ett ledarskap där medarbetar- och kundupplevelsen står i fokus. Som en del av Kundservice ledningsgrupp är du drivande i att stärka vår People First kultur samt att nå våra långsiktiga mål om att etablera oss som en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Här får du möjlighet att vara en del av en kontinuerlig utvecklingsresa för att möta förändrade marknadsförutsättningar och stärka den långsiktiga konkurrenskraften i jämförelse med branschens benchmarks.
Business Support & Compliance är ett erfaret team på ca 35 medarbetare med djup kompetens och lång erfarenhet. Det är här vi samlat kompetensen som stöttar såväl våra Vattenfallsinterna uppdragsgivare som våra funktioner inom Vattenfall Kundservice inom områden såsom verksamhetsuppföljning och analys, projektledning, betalningar, kreditbedömningar, dataskydd, informationssäkerhet, kvalitet samt gränssnittet mot såväl interna uppdragsgivare som externa kontakter för att säkerställa ett kommersiellt förhållningssätt i alla våra dialoger.
Arbetsuppgifter
Din uppgift som Director Business Support & Compliance är att leda verksamheten, leva våra värderingar och förmedla dem vidare inom organisationen samt att bidra till Vattenfall Kundservice fortsatta gemensamma framgångar.
En viktig del i arbetet som Director är att ta ansvar för att leverera mot överenskomna mål och att agera strategiskt och taktiskt för att utveckla verksamheten för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft och möta förändrade förutsättningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och utveckla medarbetare, styra verksamheten mot uppsatta affärsmål samt ansvara för budget och personal
Ledarskapsutveckling med ansvar för ett starkt ledarskap som genomsyrar alla nivåer i organisationen
Förändringsledning
Aktivt delaktig i att utveckla Vattenfall Kundservice
Director Utility Billing rapporterar till VD för Vattenfall Kundservice och ingår i ledningsgruppen.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har flerårig dokumenterad erfarenhet av att leda ledare och en gedigen bakgrund inom finansiell uppföljning, verksamhetsstyrning, dataskydd och informationssäkerhet. Vidare krävs mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Vi ser det som mycket meriterande om du har erfarenhet från kundserviceverksamhet och därmed god förståelse för kundnära processer och de operativa utmaningar som följer. Erfarenhet från större organisationer med komplexa kontaktytor ser vi också som positivt.
Vi söker en ledare med ett genuint intresse för människor och en trygg, transparent och modig ledarstil. Du har förmågan att driva förändring med integritet, kommunicerar tydligt och lyhört samt är van att ge och ta konstruktiv feedback. Rollen kräver att du arbetar både strategiskt och operativt, växlar mellan helhet och detalj och tar tydligt ägarskap för frågor och beslut. Du är analytisk, strukturerad och affärsmedveten, och kan förklara komplex information på ett begripligt sätt för olika målgrupper. Vi söker en person som värdesätter engagemang, god arbetsmiljö och starka relationer, och som bygger effektiva team, främjar samarbete och tar initiativ till att lösa problem på ett ansvarsfullt sätt.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna alt Umeå.
Resor
Vid placering i Solna ingår resor till Umeå i genomsnitt två gånger per månad. Vid placering i Umeå ingår resor till Solna ungefär var sjätte vecka.
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Tiina Salum-Dömstedt, Head of Customer Services Nordic via Vattenfalls växel 08-839 50 00
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Anna Uppström, anna.uppstroem@vattenfall.com
Fackliga representanter nås via Vattenfalls växel, 08 739 50 00. Shahriar Badiei, Akademikerna, Malin Engdahl, ledarna, Michael Mukka, SEKO, Karin Wiik, Unionen.
Välkommen med din ansökan senast 8 februari 2025. Urval och intervjuer sker löpande.
