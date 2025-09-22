Digitaliseringsstrateg med driv och visioner
2025-09-22
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Kommunledningskontoret svarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet. På förvaltningen finns flera stödjande och styrande funktioner såsom exempelvis HR, kommunikation, ekonomi och IT.
IT-enheten Karlskoga kommun jobbar hårt för att digitalisera arbetssätt och i kommunen. IT enheten är en viktig del i kommunens digitaliseringsresa och ska vara ett stöd i det arbetet. IT enheten har cirka 23 medarbetare och är indelad i två grupperingar - drift och support som jobbar nära tillsammans.
För att kunna möta digitaliseringens utmaningar utökar vi enheten med en ny tjänst. Vi söker nu dig som vill vara med på vår digitala resa!Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som digitaliseringsstrateg kommer du tillsammans med nuvarande digitaliseringsstrateg bli en nyckelperson i kommunens digitala transformation. Du kommer främst att arbeta som digitaliseringsarkitekt med inriktning teknik med AI och programmering. Du kommer även att arbeta strategiskt med att identifiera och driva digitala initiativ. Allt i syfte att stärka vår service till medborgarna, effektivisera verksamheter och främja hållbar utveckling.
Digitaliseringsstrategerna har ett brett och varierat ansvar. Insatserna kommer att vara avgörande för att forma kommunens digitala framtid. Här är några av de viktigaste uppgifterna du kommer att arbeta med:
* Identifiera nya möjligheter för digitaliseringsinitiativ som förbättrar kommunens tjänster och processer.
* Stödja projektteam som arbetar med införande av nya digitala verktyg, plattformar eller processer.
* Bidra till att skala upp och sprida framgångsrika digitala initiativ inom kommunen.
* Bevaka trender inom digitalisering och transformation inom AI, automation, IoT och datasäkerhet, och bedöma deras potential för kommunen.
* Genomföra - eller stödja verksamheter i behovs- och nulägesanalyser för att identifiera områden där digitalisering kan göra störst skillnad.
* Fungera som en brygga mellan IT-avdelningen och övriga kommunala verksamheter för att säkerställa att digitalisering stödjer operativa och strategiska behov.
* Bygga nätverk och samarbeta med externa parter, såsom leverantörer, myndigheter och andra kommuner, för att utbyta kunskap och erfarenheter.
* Kommunicera och förankra digitaliseringsinitiativ hos ledning och medarbetare.
* Stödja kommunens verksamheter i deras digitala omställning genom att erbjuda utbildning, workshops och förändringsledning.
* Inspirera och motivera medarbetare att se möjligheterna med digitalisering.
Vi erbjuder dig:
* En spännande och meningsfull roll där du kan göra verklig skillnad för medborgarna i Karlskoga Kommun.
* Möjlighet att arbeta i en innovativ organisation med högt engagemang.
* Du får du stora möjligheter att utvecklas, både i din roll och i din karriär. Vi erbjuder utbildningar, nätverkande för att stärka dina färdigheter och kunskaper inom digitalisering, ledarskap och strategi.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning inom IT, teknik eller motsvarande. Alternativt att du har relevanta arbetslivserfarenheter från området som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Du har kunskap om trender inom digitalisering, smarta städer eller andra relevanta områden.
Vi ser gärna att du har kunskaper och några års erfarenhet från några av följande områden.
* Agilt arbete med innovation och utvecklingsarbete. (vi gillar snabba fötter!)
* Programmering inom områdena: C#, Python, SQL, Low code (som MS Power plattform eller UIPath)
* Processautomation
* Arbete med AI (vi använder AI för att förbättra våra processer och lösningar!)
* API-Integrationer
* Erfarenhet av ITIL
Utöver din tekniska kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du prioriterar laget före jaget och har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du trivs och har vana av att samverka med interna och externa intressenter.
Vi söker dig som kan tänka stort och analytiskt, agera strategiskt och samtidigt vara praktiskt inriktad när det behövs. Din förmåga att balansera långsiktiga visioner med konkreta åtgärder blir avgörande för kommunens digitala resa.
Du har en god kommunikationsförmåga och behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
Är du redo att ta dig an utmaningen och bli en viktig kugge i Karlskoga kommuns digitala maskineri? Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
