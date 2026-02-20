Digitaliseringsstrateg
2026-02-20
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Digital utveckling
Region Gotland strävar efter att vara en ledande och inspirerande aktör inom digitalisering, med fokus på moderna och innovativa lösningar för alla som lever, verkar och besöker Gotland.
För att uppnå en hållbar digitalisering krävs en robust, säker och lättunderhållen infrastruktur.
Digitaliseringsavdelningen, med 65 anställda, arbetar med digital utveckling, systemförvaltning, IT-infrastruktur, arkitektur, datanät, systemintegrationer, e-tjänster samt service och support.
Nu söker vi en nyckelperson i egenskap av digitaliseringsstrateg till enheten digital utveckling.
Som digitaliseringsstrateg hos Region Gotland kommer du fungera som en bro mellan verksamhetens behov och den tekniska verkligheten.
Rollen innebär både hög-nivå-strategiskt arbete (strategi, arkitektur, regelverk) och praktiskt ledningsstöd (processutveckling, förändringsledning, uppföljning).
Genom att kombinera kunskap om offentlig förvaltning, teknik, ekonomi och förändringsledning kommer du driva effektivisering, förbättrad service till medborgarna och ökad framtidssäkerhet för region- och kommunorganisationen.
Du kommer arbeta nära avdelningsledning och ingå i viktiga nätverk både internt och externt.
Vem är du?
Vi söker dig som har en kandidatexamen (minst 3 år) inom områden som systemvetenskap, IT, ekonomi, digital verksamhetsutveckling, informatik eller marknadsföring i kombination med andra kompetenshöjande vidareutbildningar som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Det är meriterande om du har certifiering inom förändringsledning, har genomgått utbildning och eventuell certifiering inom ITIL v4, PM3, ISO 27001 samt ledarskap.
Du har följande dokumenterad erfarenhet:
• Omfattande erfarenhet inom strategisk IT-planering och digitalisering.
• Erfarenhet av innovation och utvecklingsarbete med inriktning mot digitalisering
• Erfarenhet/förmåga att förstå och översätta tekniska koncept i linje med organisationens långsiktiga mål.
• Erfarenhet av att arbeta i komplexa IT-miljöer.
• Dokumenterad erfarenhet av att författa och bereda styrande dokument och tjänsteskrivelser.
Vi ser även att det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation med djup förståelse för beslutsprocesser och förändringsstyrning.
• Erfarenhet och kunskap om lagar och regler som rör offentlig sektor, särskilt inom digitalisering, dataskydd och IT-säkerhet.
• Kunskap och erfarenhet kring att nyttja Microsoft 365 plattformen för att bidra till en organisations digitala utveckling.
• Erfarenhet av samarbete med myndigheter och andra offentliga organisationer, exempelvis SKR, Dig, IMY
Som person är du en initiativrik och metodisk medarbetare som alltid har en klar överblick över helheten och ser till att arbetet håller en tydlig struktur. Du är dessutom en kommunikativ lagspelare som förenar god samarbetsanda med en skarp förmåga att analysera språk och budskap. Vi ser även att du också är en framtidsorienterad planerare som med strategiskt tänkande hittar de bästa vägarna framåt samtidigt som du håller fokuset på både detaljer och stora sammanhang.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
