Digitaliseringsledare verksamhet till Fastighetskontoret, Stockholms stad
2026-04-27
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Fastighetsbeståndet består av allt från välkända Stockholmsbyggnader till offentliga lokaler för kultur och idrott, kontorsbyggnader, brandstationer, saluhallar, slott, gårdar och torp. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför stadsgränsen. Vi sitter i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4, cirka 5 minuters promenad från Centralstationen.
Välkommen till oss
Vill du använda din IT-kompetens för att bidra till samhällsnytta - med stockholmarnas bästa i fokus? Vi söker dig som vill ta en aktiv roll i vår digitala utveckling och trivs i gränslandet mellan verksamhet och IT. Som digitaliseringsledare driver du arbetet framåt, skapar struktur där det behövs och får olika delar av organisationen att arbeta mot samma mål. Du är länken som får helheten att fungera - du fångar upp behov, omsätter dem till tydliga krav och medverkar till att rätt lösningar kommer på plats.
Du kommer att tillhöra teknikspecialistenheten inom fastighetsavdelningen med 17 kollegor men arbeta nära kollegor från hela fastighetskontoret. Vi är en tekniskt skicklig enhet med hög kompetens, lång erfarenhet och god stämning som stöttar och hjälper varandra. Vi har ett nära samarbete med Digitalisering och IT, interna teknikförvaltare, kundförvaltare och driftpersonal. Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att dela med oss av våra kunskaper till varandra och till våra kollegor på kontoret för verksamhetens bästa.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du vara med och utveckla Stockholm och arbeta med spännande och unika fastigheter.
På Fastighetskontoret arbetar vi utifrån att vi är varandras arbetsmiljö och vår verksamhet präglas av ett positivt, öppet och nyfiket klimat där vi har stort förtroende för varandras kompetens. Att arbeta hos oss på fastighetskontoret är varierande och ger stora möjligheter till personlig utveckling.
Blir du vår nya kollega så erbjuder vi dig bland annat flexibel arbetstid och stor frihet att planera ditt arbete. Du får också goda friskvårdsmöjligheter, möjlighet att arbeta hemifrån när arbetet så tillåter samt möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra ledighet.
Läs gärna mer om våra förmåner i Stockholms stad här.
Din roll
Som digitaliseringsledare verksamhet har du en central roll i fastighetskontorets digitaliseringsarbete och arbetar nära kollegor från hela organisationen i tvärfunktionella samarbeten. Du kommer primärt ha en samordnande roll, men ibland även driva och projektleda projekt och aktiviteter i enlighet med beslutad digitaliseringsplan.
Du verkar i gränslandet mellan verksamhet och IT, där du fångar upp behov, omsätter dem till tydliga krav och medverkar till att rätt lösningar utvecklas och införs. Tillsammans med de övriga två digitaliseringsledarna i organisationen ansvarar du för att driva, samordna och vidareutveckla kontorets digitala utveckling. Arbetet utgår från stadens styr- och samverkansmodell som ger struktur för hur vi planerar, prioriterar och utvecklar våra IT-stöd över tid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och samordna digitaliseringsprojekt från start till mål
• Förbereda och föredra ärenden i operativ styrgrupp
• Säkerställa leverans enligt beslutad digitaliseringsplan
• Driva förbättring av verksamhetens användning av IT-stöd tillsammans med övriga roller i organisationen
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• akademisk utbildning inom relevant område för tjänsten som exempelvis data- och systemvetenskap eller motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet
• stort intresse för att utveckla digitala lösningar
• förståelse för utveckling av system och arbetssätt i en verksamhet
• erfarenhet av styrning och ledning
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av Pm3 och digitaliseringsledning
• erfarenhet av etablering och förvaltning av fastighetssystem
• erfarenhet av förändringsledning
• erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Personliga förmågor och färdigheter
Vi söker dig som trivs i en social miljö med många kontakter. Du är självständig och trygg i din yrkesroll samtidigt som du är ödmjuk och lyhörd. Som självgående projektledare driver du arbetet strukturerat framåt, prioriterar effektivt och säkerställer kvalitet i leveranser. Du drivs av samverkan och samarbete, där du har lätt för att bygga förtroende och goda relationer. Rollen kräver också att du är serviceinriktad med viljan att hjälpa andra samt att du har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Ansökan ska vara på svenska.
Varmt välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum: 2026-04-27

Övrig information
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Fastighetskontoret, Fastighetsavdelningen Kontakt
Jonas Fager , Enhetschef jonas.fager@stockholm.se 08-50827048 Jobbnummer
9878738