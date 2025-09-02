Digitaliserings- och IT-direktör till Region Skåne
2025-09-02
Förvaltningen Digitalisering IT och MT ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system samt att ansvara för att, genom hela produktlivscykeln, upprätthålla driftsäkerheten av Region Skånes medicintekniska produkter (MTP) samt bistå Region Skånes olika verksamheter och samarbetspartners med teknisk kompetens och support i medicintekniskt relaterade ärenden.
Digitalisering IT och MT omfattar fem verksamhetsområden med cirka 550 medarbetare och ansvarar för en verksamhet med en omsättning på 3 miljarder kronor, varav majoriteten utgörs av drift och systemkostnader. Förvaltningen finns representerade vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.
Vill du, tillsammans med oss, leda och driva utvecklingen av Digitalisering IT och MT?
Som förvaltningschef för Digitalisering IT och MT har du det yttersta ansvaret för ledning, styrning, utveckling och uppföljning av verksamheten. Uppdraget innebär att leda en komplex organisation, balansera kortsiktig leveransförmåga med långsiktig utveckling och stärka samverkan med vården och koncernkontoret. Du arbetar nära de olika verksamheterna för att förstå dagens och framtidens behov. Du leder med särskilt fokus på att utveckla förvaltningens kompetenser och arbetssätt för att förvaltningen ska ligga i framkant och kunna presentera tekniska möjligheter som möter verksamhetsbehoven och för att möjliggöra den digitala utvecklingen inom Region Skåne.
Organisationen är en serviceorganisation och befinner sig i ett läge där styrning, ansvarsfördelning och samverkan behöver förtydligas. Utmaningarna handlar bland annat om införandet av Region Skånes digitala vårdsystem, konsolidering av system samt etableringen av en gemensam styr- och ansvarsmodell.
Tjänsten innebär personal och budgetansvar för förvaltningen och du leder verksamheten tillsammans med och genom de fem verksamhetscheferna och staben som ingår i din ledningsgrupp. Du verkar för en god arbetsmiljö och skapar möjligheter till dialog med förvaltningens chefer och medarbetare.
Som förvaltningschef rapporterar du till Regiondirektören och ingår i dennes ledningsgrupp. Vidare har du ett nära samarbete med och rapporterar till Nämnd för operativ regional verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• flerårig erfarenhet av att arbeta som chef samt god erfarenhet av att leda genom andra chefer och ledningsgrupper
• erfarenhet av att leda IT-verksamhet i större organisationer som omfattat teknisk bredd och strategiskt ansvar vilket innebär att styra i komplexa system med många intressenter, målgrupper och gränssnitt
• erfarenhet av leverantörsstyrning och outsourcing, inklusive komplexa avtal och internationella samarbeten
• erfarenhet av organisations- och processutveckling samt förändringsledning
• erfarenhet av samverkan med fackliga parter och proaktivt arbetsmiljöarbete
• högskoleutbildning eller annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten
Erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation och vana att samspela med såväl, politiker och tjänstemän som med andra professioner är meriterande.
Du leder med tillit, integritet och stabilitet. Ditt arbetssätt är prestigelöst, ansvarstagande och transparent, och du bygger en långsiktigt positiv arbetsplatskultur. Du är en skicklig relationsbyggare och kommunikativ ledare. Med pedagogik och retorisk förmåga skapar du förståelse och förtroende för digitala satsningar och driver samarbete över våra verksamheters gränser.
Du har ett helhetsperspektiv och förmåga att fatta beslut i komplexa frågor. Genom analytisk förmåga och affärsmässighet balanserar du olika intressen och driver verksamheten framåt med fokus på både samhällsnytta och effektivitet. Du är modig, nytänkande och uthållig. Med ödmjukhet och involvering driver du förändring och utveckling på ett målmedvetet sätt, alltid som ett föredöme för din omgivning.
Region Skåne kan komma att utföra säkerhetsprövning och i vissa fall registerkontroll enligt bestämmelserna i Säkerhetsskyddslagen. Du kan även komma att bli krigsplacerad i din befattning.
Varmt välkommen med din ansökan!
För kontakt med fackliga representanter:
Ledarna: Eva Jönsson, eva.o.jonsson@skane.se
Läkarförbundet Skåne: Annette Murray, annette.murray@skane.se
SACO Akademikerrådet: Maria Nermark, maria.nermark @skane.se
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
