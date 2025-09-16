Digital specialist Produktion
2025-09-16
IKEA Industry Hultsfred AB
Har du en passion för att jobba med människor och organisation? Är du en person med högt engagemang och positiv inställning? Får du energi av att jobba tillsammans med kollegor för att hitta bättre lösningar framåt? Vill du bli en ambassadör för våra värderingar på IKEA?
Om svaret är ja, fortsätt läsa, för det kan vara så att vi har en perfekt roll för just dig!
Bli en av oss!
Nu söker vi en digital specialist som vill vara med och driva vår utveckling framåt inom våra högautomatiserade produktionsprocesser, var av en är vår alldeles nya fabrik där vi producerar nya PAX-garderoben.
Här jobbar vi tillsammans som ett team med allt från strategiska frågor till support och stöd till våra kollegor när det gäller digitalisering. Teamet kommer framåt att bestå både av kompetenser både inom IT och OT, för att uppnå bästa digitalisering och automation. Vi vill hela tiden förbättras och är inte rädda att testa nya lösningar. Vi stöttar varandra i att utveckla både oss själva och våra processer. Så ta chansen att bli en av oss!
Så vem är du?
Tillsammans, Enkelhet och Ansvar är exempel på värderingar hos oss. Det innebär att du är prestigelös, initiativtagande och drivs av att lära dig nya saker. Du ser lösningar där andra ser problem. Du har också förmågan att bygga relationer och kommunicera teknik på ett sätt som alla förstår.Publiceringsdatum2025-09-16Profil
Vi söker dig som brinner för att använda dina digitala kunskaper för att driva utvecklingen framåt hos oss.
Erfarenhet av att jobba med och förbättra digitala lösningar inom industri är särskilt meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av MES och olika visualiseringssystem i industrin.
Du får gärna ha en högskoleutbildning med IT-inriktning.
Samarbete med kollegor i vår internationella miljö gör att goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav.
Vi använder oss av alkohol och drogtest vid anställning.
Studies show that members of underrepresented communities don't apply for jobs unless they're 100% "qualified". If this is part of the reason you hesitate to apply, we like you to reconsider and give it a chance. Maybe your profile fits our needs much better than you think. We look forward to receiving your application.
Vill du veta mer? Kontakta
IT/OT Manager Susanna Wall 0495-75 60 42
Facklig kontakt Unionen:
Sven-Inge Brååheden 0495-756132
Din ansökan skickar du senast den 30/9 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Industry Hultsfred AB
(org.nr 556260-4636), http://ikea.com
Nytorpsvägen 10 (visa karta
)
577 26 HULTSFRED Jobbnummer
9512102