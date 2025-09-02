Digital Performance & Growth Expert
2025-09-02
eller i hela Sverige
Culligan Nordic Group
Vi på Culligan Nordic är stolta över att vara en av Nordens största leverantörer inom vatten, kaffe och storkök. Vårt uppdrag är att vara det självklara valet för innovativa och hållbara vattenlösningar för den privata och offentliga sektorn i Norden, och vår målsättning är enkel - alla ska ha tillgång till rent dricksvatten samtidigt som vi minskar engångsförbrukningen av plast! På Culligan Nordic Group arbetar 365 anställda, spridda över Sverige, Norge, Danmark och Finland. Du känner igen oss på vårt höga kundfokus, pålitliga service och dedikation till miljövänlig & etisk handel.
Tjänsten i korthet Som Digital Performance & Growth Expert hos oss får du en central roll i att driva och utveckla vår digitala marknadsföring på den nordiska marknaden. Du blir ansvarig för att utforma och implementera strategier som skapar tydliga affärsresultat - från ökad varumärkeskännedom till kvalificerade leads och konvertering.
Vi står inför en spännande resa där marknadsavdelningen växer, och du spelar en nyckelroll i att driva digitala insatser och mäta dess effekter. Här får du kombinera ditt analytiska sinne med praktiskt hands-on-arbete i digitala kanaler såsom Google Ads, SEO, sociala medier och konverteringsoptimering. Med starkt fokus på data och resultat kommer du att optimera våra investeringar och säkerställa att våra marknadsföringsinsatser ger bästa möjliga resultat. Du kommer att arbeta nära interna team och externa partners, och vara den som både driver initiativ framåt och ser till att vi är steget före i utvecklingen av digitala marknadsföringsmetoder.
Om du vill ha en roll där strategiskt tänkande och praktisk genomförandeförmåga går hand i hand, och där du har stor påverkan på företagets tillväxtresa, är detta tjänsten för dig!
Du kommer att: Skapa och driva smarta digitala strategier som boostar leadgenerering och konvertering - hela vägen från första klick till affär
Skapa, sjösätta och optimera kampanjer i Google Ads, LinkedIn, Meta och SEO med fingertoppskänsla för tonalitet och en analytisk blick på resultatet
Grotta ner dig i data och KPI:er för att fatta de bästa besluten och maximera ROI
Vara bryggan mellan oss, byråer och andra team - du styr kravställningen och säkerställer att allt landar rätt
Allokera budget till relevanta och resultatdrivande åtgärder, som du fördelar och prioriterar för bäst effekt i flera nordiska länder och affärsområden. Du analyserar resultat och ser till att vår marknadsföring genererar mätbart engagemang från kunder.
Testa och optimera vår webbplats med A/B-tester och CRO för att göra kundresan så smidig som möjligt
Hålla koll på digitala trender och snabbt omsätta dem i handfasta förbättringar
Presentera resultat och insikter för ledningen med tydlighet och engagemang.
Vi tror att du: Har gedigen erfarenhet av digital marknadsföring där du ägt leadgenereringen och levererat resultat som syns på sista raden
Är en doer som gärna jobbar operativt och petar i detaljer, men också lyfter på blicken för att bygga strategier och planera för framtiden
Älskar siffror och data, och har ett analytiskt sinne som gör att du hittar guldkornen i rapporter och dashboards. Kanske skulle andra kalla dig för siffernörd, men du menar att nyckeln till marknadsinsatser som gör avtryck är att ha koll på sin data
Behärskar hela den digitala kundresan och vet hur man optimerar för både trafik, konvertering och ROI
Trivs i en snabb, föränderlig miljö där du får driva både strategi och operationellt arbete över flera marknader och bolag
Är tekniskt skarp på Google Ads, SEO/SEM, marketing automation och webboptimering
Kommunicerar skickligt och har lätt för att bygga relationer, både med interna och externa parter. Du är en van kravställare som håller ihop samarbetet.
Behärskar minst ett nordiskt språk flytande i tal och skrift, såväl som engelska
Det är också en bonus om du... Själv har jobbat på byrå, eller har erfarenhet av att kravställa och samarbeta med externa byråer inom marknadsföring
Har praktisk erfarenhet av A/B-testning och konverteringsoptimering
Är van vid att planera och följa upp digitala budgetar
Har jobbat med digitala marknader i flera länder, gärna i en nordisk eller internationell kontext
Vi erbjuder dig: Ett litet men växande team där din insats verkligen gör skillnad, där vi hjälps åt att utvecklas varje dag
Frihet under ansvar att forma och driva digitala initiativ som tar oss framåt
En dynamisk och rolig arbetsplats med stort fokus från våra amerikanska ägare - nu ska vi lyfta vår marknadsföring till nästa nivå och vi behöver en digital stjärna för att lyckas!
Gott om utrymme för personlig och professionell utveckling. Vi hoppas att du vill växa i din roll, och bidra till Culligans tillväxt under tiden!
Tjänsten utgår från Culligan Sveriges huvudkontor i Sollentuna, Stockholm.
Höst/vinter 2025
Vi rekryterar löpande för den här tjänsten, och kommer att kontakta dig inom ett par veckor från ansökan. Om din profil passar för tjänsten hör vi av oss för att boka in ett första samtal, och skulle just den här rollen inte vara en matchning för dig kommer vi oavsett att återkoppla dig.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta amanda.westerberg@culligan.se
. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot några ansökningar via mail.
Hos oss på Culligan gör vi mer än att leverera vatten - vi skapar lösningar som förbättrar människors vardag, hälsa och miljö. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då kan det här vara din nästa utmaning. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
