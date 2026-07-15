Digital marknadsförare
Invite Europe AB / Marknadsföringsjobb / Trosa Visa alla marknadsföringsjobb i Trosa
2026-07-15
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Vill du arbeta med digital marknadsföring i en internationell miljö och skapa mätbara resultat?
Vi söker en digital marknadsförare för en timanställning vid behov. Du kommer att ansvara för den digitala marknadsföringen för 4–5 olika webbplatser och driva kampanjer på flera internationella marknader. Rollen passar dig som är analytisk, affärsdriven och har dokumenterad erfarenhet av att skapa tillväxt genom digital marknadsföring.
Arbetsuppgifter
Planera, skapa och optimera kampanjer i Google Ads.
Arbeta med SEO för att förbättra webbplatsernas organiska synlighet.
Skapa, hantera och optimera annonser i Meta (Facebook och Instagram) och TikTok.
Ansvara för den löpande administrationen av företagets konton i Meta och TikTok, inklusive uppdatering av företagsinformation, Business Manager, annonstillgångar, målgrupper, pixlar, användarbehörigheter och andra relevanta inställningar.
Säkerställa att konton, kampanjer och spårning är korrekt konfigurerade och uppdaterade enligt aktuella riktlinjer och verksamhetens behov.
Planera och genomföra retargetingkampanjer för att öka konverteringar och maximera avkastningen på marknadsföringsbudgeten.
Planera, skapa och skicka nyhetsbrev och e-postkampanjer via Brevo eller motsvarande plattform.
Segmentera målgrupper, bygga automatiserade e-postflöden och utveckla kundresan.
Följa upp, analysera och kontinuerligt optimera kampanjer utifrån nyckeltal och affärsmål.
Anpassa marknadsföringsinsatser för olika målgrupper och länder.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av digital marknadsföring och kan visa upp resultat från tidigare uppdrag.
Har mycket god kunskap inom Google Ads, SEO, Meta Ads och TikTok Ads.
Har erfarenhet av att planera och optimera retargetingkampanjer.
Har erfarenhet av e-postmarknadsföring i Brevo, Mailchimp eller motsvarande plattform.
Är van att analysera data och optimera kampanjer för ökad ROAS, fler konverteringar, lägre CPA och högre organisk synlighet.
Har erfarenhet av att administrera annonskonton, Business Manager och digitala marknadsföringsverktyg.
Arbetar strukturerat och kan hantera flera webbplatser och projekt samtidigt.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Håller dig uppdaterad inom utvecklingen av digital marknadsföring, nya plattformar och AI-verktyg samt har ett intresse av att kontinuerligt utveckla arbetssätt, processer och kampanjresultat.
Vi ser gärna att du kan visa
Exempel på kampanjer du själv har planerat, genomfört och optimerat.
Resultat såsom förbättrad ROAS, ökad konverteringsgrad, sänkt CPA, ökad organisk trafik eller andra relevanta nyckeltal.
Erfarenhet av internationell marknadsföring och annonsering mot flera marknader.
Meriterande
Erfarenhet av Google Analytics 4 (GA4), Google Tag Manager, konverteringsspårning och Google Search Console.
Kunskap inom marketing automation och CRM.
Erfarenhet av copywriting, grafisk design, foto eller videoproduktion.
Erfarenhet av A/B-testning och optimering av landningssidor.
Google Ads-certifiering (Google Skillshop) är meriterande.
Meta Certified Digital Marketing Associate, Meta Certified Media Buying Professional eller annan relevant Meta-certifiering är meriterande.
Erfarenhet av internationell digital marknadsföring med kampanjer på flera språk och marknader.
Erfarenhet av Google Merchant Center, Google Shopping och Performance Max-kampanjer är meriterande.
Vi erbjuder
En flexibel timanställning vid behov.
Ett omväxlande arbete med 4–5 webbplatser och marknadsföring på flera internationella marknader.
Stor frihet under ansvar med möjlighet att påverka marknadsföringsstrategier och kampanjer.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamheten och på sikt utöka tjänstens omfattning.
Ansökan
Vi söker dig som drivs av att skapa resultat. Du ser analys, testning, retargeting och kontinuerlig optimering som självklara delar av ditt arbete och kan visa hur dina insatser har bidragit till ökad försäljning, fler leads eller en starkare digital närvaro.
Skicka ditt CV, ett personligt brev och gärna exempel på tidigare kampanjer, case eller en portfolio som visar dina resultat inom digital marknadsföring.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Endast via email
E-post: jobb@inviteeurope.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Digital marknadsförare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Invite Europe AB
(org.nr 556595-7593)
Industrigatan 25 (visa karta
)
619 23 TROSA Arbetsplats
Invite Europe AB Kontakt
VD
Stefan Gustavsson jobb@inviteeurope.com Jobbnummer
10003430