Digital kommunikatör till Jönköping
Bemannia AB (Publ.) / Marknadsföringsjobb / Jönköping Visa alla marknadsföringsjobb i Jönköping
2026-01-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Jönköping
, Mullsjö
, Nässjö
, Tidaholm
, Haninge
eller i hela Sverige
Har du minst fem års arbetslivserfarenhet som kommunikatör eller liknande samt erfarenhet av offentlig verksamhet? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!Om uppdraget
Vi söker en digital kommunikatör för ett konsultuppdrag på heltid till vår kund i Jönköping. Uppdraget startar 2026-02-02 och pågår till 2026-12-23. Du arbetar på kundens kontor i Jönköping, det finns möjlighet till distansarbete i viss mån.
Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Utveckla en av kundens hemsidor i SiteVision då denna ska fungera som digital plattform
Ta fram och ansvara för en kommunikationsplan
Vara med och ta fram webbutbildningar
Skriva artiklar för webb
Arbeta i programmen Teams och Zoom för att bjuda in och vara tekniskt ansvarig vid genomförande av webbinarier
Dessa arbetsuppgifter är exempel, andra uppgifter inom kommunikation kan även förekomma i denna tjänst.Kvalifikationer
Högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning och minst fem (5) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
Goda kunskaper om digital kommunikation och sociala medier
Kunskap och erfarenhet i webbpubliceringsverktyg (Sitevision m.fl.)
Kunskap i webbanalysverktyg (exempelvis Matomo, Piwik Pro, Siteimprove m.fl.)
Kunskap om optimering och utveckling av digitala kanaler
Kunskap om användbarhet och tillgänglighet för digitala kanaler
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Kunna uttrycka sig i klarspråk på och vara trygg i att skriva egna artiklar för webb
Erfarenhet från offentlig verksamhet och vilka krav det ställer på att vara opartisk, tydlig och kunna målgruppsanpassa alla former av kommunikationsinsatser
Erfarenheter av Teams och kunna bjuda in och vara tekniskt ansvarig vid webbinarier
Erfarenheter av att producera och klippa film samt arbeta med textning och annan tillgänglighetsanpassning
Du behöver även kunna uppge minst två referenser som bekräftar dina kunskaper och erfarenhet i webbutveckling samt inom filmproduktion, klippning och publicering.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 14 januari 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7013910-1777800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Jönköping Resecentrum (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9672407