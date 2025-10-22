Digital kommunikatör med administrativt ansvar (100%)
Sjösportskolan Swedish Maritime Academy AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-10-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjösportskolan Swedish Maritime Academy AB i Göteborg
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera struktur med kreativ frihet och stort inflytande? Vi söker en initiativrik koordinator till Sjösportskolan och YKB-skolan, två växande utbildningsföretag inom sjöfart och transport. Här får du arbeta nära vår marknadsansvarige och bidra aktivt till hur vi syns, kommunicerar och utvecklas.
Om rollen
Det här är en bred och utvecklande roll där du blir en nyckelperson som binder samman administration, marknadsföring och varumärkesutveckling. Rollen passar dig som gillar att ta ansvar, växla mellan struktur och kreativitet och som får energi av att både skapa innehåll och bygga relationer.
Du arbetar i nära samarbete med marknadsansvarig, ledning och instruktörer, med fokus på att få verksamheten att flyta, kunderna att trivas och varumärkena att växa.
Rollen kombinerar tre områden:
Administration: du håller ihop kursflöden, bokningar och deltagarhantering.
Sälj & kundkontakt: du följer upp företagskunder och skapar nya relationer.
Marknadsföring & innehåll: du planerar, producerar och publicerar löpande innehåll som stärker våra varumärken.
Exempel på arbetsuppgifter
Administration & service
Hantera anmälningar, deltagarlistor och intyg
Stötta instruktörer inför och under kurser
Skapa ordning i planering, material och fakturaunderlag
Sälj & kundkontakt
Nå ut till nya kunder, särskilt inom transportbranschen (B2B), genom uppföljning, kontakt och kampanjer
Hjälpa till i kampanjer och kunduppföljning
Marknadsföring & innehåll
Publicera innehåll på våra sociala kanaler (från planering till publicering)
Delta i planering av kampanjer, nyhetsbrev och digital annonsering
Uppdatera webbplatser med kursstarter och nyheter
Fånga upp idéer från verksamheten och omvandla dem till innehåll
Du arbetar tätt tillsammans med marknadsansvarig och har stort utrymme att påverka form, tonalitet och initiativ i våra kanaler.
Vi tror att du är
Strukturerad, kreativ och kommunikativ
Självgående men gillar att samarbeta
Orädd för att testa nytt och bidra med idéer
Intresserad av utbildning, människor och digital kommunikation
Meriterande kunskaper
Vi värdesätter framför allt driv, nyfikenhet och ansvarstagande men nedanstående är meriterande:
Van vid att arbeta i digitala verktyg (Meriterande med kunskap i Adobe CC, Meta Business Suite, CRM-system)
Erfarenhet av administration, kundkontakt och marknadsföring
Grundläggande förståelse för digital annonsering
Om oss
Sjösportskolan är Sveriges äldsta skola inom nautisk utbildning, grundad 1967, och driver fritids- och yrkesutbildningar med mandat från Transportstyrelsen. Inom företaget finns även YKB-skolan som utbildar yrkesförare inom gods- och persontransport.
Hos oss blir du del av ett engagerat team med korta beslutsvägar, högt tempo och en kultur där idéer snabbt blir verklighet.
Praktisk info
Tjänst: Heltid, tillsvidare (6 mån provanställning)
Placering: Alingsås
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Kontorstid med viss flexibilitet
Ansökan
Skicka CV, portfolio och ett kort personligt brev till jobb@sjosportskolan.se
senast 22 November 2025.
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@sjosportskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kommunikatör/Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjösportskolan Swedish Maritime Academy AB
(org.nr 556802-4235) Kontakt
Marknadsansvarig
Isa Almäng isa@sjosportskolan.se 0732552525 Jobbnummer
9569089