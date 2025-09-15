Digital CS-läkare till vuxenpsykiatrin
Som digital CS-läkare inom vuxenpsykiatrin i Hälsingland kommer du att arbeta med sjuksköterskor i ett team där ni hanterar patienter som kan erhålla vård i digital form. Målgruppen är patienter med ADHD/ADD med CS-medicinering och som inte har samsjuklighet eller behov av en mer komplex vård.
Du kommer att vara med och starta upp och utveckla det digitala CS-teamet samt skapa en struktur och arbetssätt som har hög patientsäkerhet och gynnar en god arbetsmiljö.
Du kommer att arbeta digitalt i CS-teamet men ha Söderhamns öppenvårdsmottagning som hemmottagning. Det digitala CS-teamet kommer ingå i ett verksamhetsområde som täcker över hela Hälsingland.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som CS-läkare i det digitala teamet hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• insättning och uppföljning av CS-läkemedel
• årskontroller
• intyg
• receptförskrivning
• samverka och utveckla vuxenpsykiatrin i Hälsingland.
Hos oss får du
• kontinuerlig kompetensutveckling
• möjlighet till forskningsarbete
• ingå i ett verksamhetsområde som är under en spännande utveckling.
Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga att nå ut via skärm. Du har goda kunskaper om digitala lösningar och tekniska hjälpmedel och är flexibel. Du har även god förmåga till samverkan och vilja att hitta nya lösningar. Vi förväntar oss god följsamhet till Region Gävleborgs vårdprogram och delaktighet i eventuella förbättringsarbeten och utveckling av verksamheten.
Som CS-läkare i det digitala teamet ska du ha
• svensk läkarlegitimation och vara specialist inom psykiatri
• goda kunskaper i det svenska språket, både skriftligt och muntligt, svenska C1 som minimumkrav
• goda kunskaper kring digitalt arbete
• klinisk erfarenhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
