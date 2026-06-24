Digital affärsutvecklare

Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2026-06-24


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Vi söker en engagerad och något mer erfaren digital affärsutvecklare med fokus på dataanalys och digitalisering. Du blir en del av ett öppet team om tre personer. Rollen passar dig som är analytisk och utåtriktad, trivs med att arbeta nära verksamheten och vill ta eget ansvar för att driva affärsmöjligheter och bygga egna uppdrag.

Publiceringsdatum
2026-06-24

Dina arbetsuppgifter
Utföra avancerad dataanalys för att identifiera affärsmöjligheter, förbättringspotential och underlag för beslut

Arbeta och bygga rapporter i Microsoft Power BI

Arbeta med datasjöar, dataintegration och datakvalitet för att skapa skalbara analyslösningar samt jobba med API integrering

Utveckla dashboards, rapporter och modeller som stödjer verksamheten och ledningens beslutsfattande

Samarbeta med teamet samt med verksamhetens intressenter för att förstå behov och leverera värde

Driva digitaliseringsinitiativ, föreslå förbättringar och delta i implementation tillsammans med tekniska och affärsmässiga parter

Proaktivt bygga upp egna affärsrelationer och identifiera nya uppdrag/internt kommersiellt ansvar

Kombinera teknisk analysförmåga med förmåga att presentera insikter på ett begripligt och affärsinriktat sätt

Kompetens och kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har flerårig erfarenhet av dataanalys, BI eller liknande roller

Är van att arbeta med datasjöar, datalager och pipelines

Är intresserad av digitalisering, processautomatisering och affärsutveckling

Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Utåtriktad och kommunikativ – trivs med att skapa förtroende och driva dialog

Affärsorienterad och initiativtagande – vill och kan skapa egna uppdrag

Strukturerad och analytisk – arbetar metodiskt med datadrivna insikter

Samarbetsinriktad men självgående – fungerar väl i ett litet team och tar ansvar för egna leveranser

Engagerad i digital utveckling och ny teknik, med vilja att lära och dela kunskap

Vi erbjuder

En varierande och utvecklande roll i ett team där din insats syns och gör skillnad

Möjlighet att forma din roll, driva egna affärsmöjligheter och påverka digitaliseringsresan

Arbete med moderna dataplattformar och möjlighet att utveckla teknisk kompetens inom datasjöar och analytics

Flexibel arbetsform och gott samarbete med både tekniska och affärsinriktade kollegor

Övrig information
Vi lägger stor vikt vid ditt personliga engagemang och din förmåga att kombinera teknisk kompetens med affärstänk. Ansök gärna med CV och ett personligt brev där du beskriver hur du drivit analys- eller digitaliseringsinitiativ tidigare och exempel på hur du skaffat eller utvecklat egna uppdrag. Ansökan behandlas löpande.
Anställningsform:
Heltid, visstids- eller tillsvidare beroende på överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7949661-2068527".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rekryteringsgruppen I Stockholm AB (org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Centralplan 1 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Rekryteringsgruppen

Jobbnummer
9976888

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