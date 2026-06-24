Digital affärsutvecklare
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2026-06-24
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Vi söker en engagerad och något mer erfaren digital affärsutvecklare med fokus på dataanalys och digitalisering. Du blir en del av ett öppet team om tre personer. Rollen passar dig som är analytisk och utåtriktad, trivs med att arbeta nära verksamheten och vill ta eget ansvar för att driva affärsmöjligheter och bygga egna uppdrag.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Utföra avancerad dataanalys för att identifiera affärsmöjligheter, förbättringspotential och underlag för beslut
Arbeta och bygga rapporter i Microsoft Power BI
Arbeta med datasjöar, dataintegration och datakvalitet för att skapa skalbara analyslösningar samt jobba med API integrering
Utveckla dashboards, rapporter och modeller som stödjer verksamheten och ledningens beslutsfattande
Samarbeta med teamet samt med verksamhetens intressenter för att förstå behov och leverera värde
Driva digitaliseringsinitiativ, föreslå förbättringar och delta i implementation tillsammans med tekniska och affärsmässiga parter
Proaktivt bygga upp egna affärsrelationer och identifiera nya uppdrag/internt kommersiellt ansvar
Kombinera teknisk analysförmåga med förmåga att presentera insikter på ett begripligt och affärsinriktat sätt
Kompetens och kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av dataanalys, BI eller liknande roller
Är van att arbeta med datasjöar, datalager och pipelines
Är intresserad av digitalisering, processautomatisering och affärsutveckling
Behärskar svenska och engelska väl i tal och skriftDina personliga egenskaper
Utåtriktad och kommunikativ – trivs med att skapa förtroende och driva dialog
Affärsorienterad och initiativtagande – vill och kan skapa egna uppdrag
Strukturerad och analytisk – arbetar metodiskt med datadrivna insikter
Samarbetsinriktad men självgående – fungerar väl i ett litet team och tar ansvar för egna leveranser
Engagerad i digital utveckling och ny teknik, med vilja att lära och dela kunskap
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande roll i ett team där din insats syns och gör skillnad
Möjlighet att forma din roll, driva egna affärsmöjligheter och påverka digitaliseringsresan
Arbete med moderna dataplattformar och möjlighet att utveckla teknisk kompetens inom datasjöar och analytics
Flexibel arbetsform och gott samarbete med både tekniska och affärsinriktade kollegorÖvrig information
Vi lägger stor vikt vid ditt personliga engagemang och din förmåga att kombinera teknisk kompetens med affärstänk. Ansök gärna med CV och ett personligt brev där du beskriver hur du drivit analys- eller digitaliseringsinitiativ tidigare och exempel på hur du skaffat eller utvecklat egna uppdrag. Ansökan behandlas löpande.
Anställningsform:
Heltid, visstids- eller tillsvidare beroende på överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7949661-2068527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringsgruppen I Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Centralplan 1 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Rekryteringsgruppen Jobbnummer
9976888