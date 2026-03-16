Dietist, sommarvikarie
Region Gotland / Dietistjobb / Gotland Visa alla dietistjobb i Gotland
2026-03-16
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Dietistmottagningen
Vi söker dig som vill vara vår sommarvikarie i Visby!
Dietistmottagningen på Gotland tillhör Rehabenheten Korpen i Visby men arbetar på Visby lasarett, vackert beläget vid havet.
Remittenter är olika verksamheter inom hälso- och sjukvård, primärvård, psykiatri och socialförvaltning.
Du kommer arbeta i ett fantastiskt dietistteam med varierande arbetsuppgifter och möjlighet till ett friskvårdsdopp på lunchen med vy över vår vackra ringmur.
Vi söker dig som vill arbeta hela eller del av sommaren med möjlighet att börja tidigare.Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Du ingår i dietistmottagningen och arbetar mestadels på Visby lasaretts avdelningar men till viss del även inom primärvård. Mottagningen är placerad på Visby lasarett.
Vi erbjuder flexibel arbetstid måndag till fredag och har en friskvårdstimme i veckan.
Som vikarie kan du få visst stöd med boende via vår Bostadsservice.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad dietist.
Detta vikariat passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och har hög servicekänsla. Du arbetar med nära kollegor men även andra professioner på olika avdelningar vilket kräver en god samarbetsförmåga.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/332". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Dietistmottagningen Kontakt
Annelie Malmqvist, enhetschef 0498-263375 Jobbnummer
9798347