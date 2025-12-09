Dietist Samrehab
2025-12-09
Är du intresserad av ett flexibelt jobb som dietist på Västerviks sjukhus där du får möjlighet att jobba med många olika diagnoser på flera vårdnivåer? Du bli en av sex kollegor som delar på uppdraget som innefattar både öppenvård och slutenvård.
Tjänsten riktar sig framförallt mot arbete med vuxna.
I denna roll arbetar du både självständigt och i team med andra yrkeskategorier. Du arbetar med planerad verksamhet som omfattar individuell kostbehandling, uppföljning samtidigt som du har ett tätt samarbete med dina dietistkollegor. I uppdraget ingår att göra såväl bedömningar som utredningar vid nutritionsproblematik. Du förskriver kosttillägg, sondnäring och speciallivsmedel utifrån din bedömning och patienternas behov.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad dietist. Du kan tänka dig att arbeta brett och tycker att det är roligt och utmanande med variation i arbetet. Du har god förmåga att ta egna beslut och att prioritera bland dina arbetsuppgifter och trivs med att både arbeta självständigt och i grupp. Du har ett konsultativt och prestigelöst arbetssätt och är serviceinriktad i kontakter med patienter och kollegor. Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift och det är meriterande om du kan Cosmic som journalsystem. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval och tillsättning.
Vi är nyfikna på dig - varmt välkommen med din ansökan till oss!
Din framtida arbetsplats
Samrehabs verksamhetsidé består av att vi sprider kunskap, stärker det friska och genom värdeskapande möten stödjer vi den unika personen till eget ansvar för sin hälsa och välbefinnande. I Kalmar län har vi tre dietistmottagningar lokaliserade i Västervik, Oskarshamn och Kalmar. Mellan dessa mottagningarna finns ett gott samarbete och det anordnas regelbundna träffar för erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/945".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Kalmar Län
Västerviks sjukhus
Helen Hahne, Områdeschef 010-3586273
9634909