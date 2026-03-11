Dietist - Vi utökar dietistgruppen!
2026-03-11
Habiliteringens medicinska enhet
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till oss på Habiliteringens medicinska enhet!
Vi utökar dietistgruppen och erbjuder en tillsvidareanställning på heltid som dietist med start enligt överenskommelse. Du kommer att ingå i en dietistgrupp med fyra andra dietister.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter innebär att uppmärksamma och behandla nutritionsproblem hos patienter med funktionsnedsättning. Vi jobbar både gentemot patienten och i många fall dess nätverk. Vi träffar vuxna och barn med exempelvis rörelsenedsättning, olika syndrom, intellektuell funktionsnedsättning och autism. Målsättningen är att uppnå en så god nutritionsstatus som möjligt i kombination med en fungerande måltidssituation. Detta för att ge förutsättningar för en fungerande vardag och möjlighet att tillgodogöra sig övrig behandling. Våra patienter kan exempelvis vara i behov av enteral nutrition, energiberikning eller konsistensanpassad kost. Arbetet innefattar samverkan med vårdgrannar, kommunala verksamheter och olika myndigheter.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad dietist och gärna med något års erfarenhet. Det är viktigt att du har intresse för habiliteringens målgrupper och det är bra om du tidigare har arbetat med personer med funktionsnedsättningar. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs och har erfarenhet av att arbeta i team men även att du har förmåga till självständigt arbete. Körkort är ett krav.
Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har en god pedagogisk förmåga, är lyhörd och kan lätt skapa kontakt med både patienter, närstående och kollegor.
Vår verksamhet
Habiliteringens medicinska enhet tillhör verksamhetsområde Funktionshinder inom förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Habiliteringen vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar; autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.
Medicinska enheten ska uppmärksamma och åtgärda medicinska komplikationer som kan vara kopplade till en funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om problem med sömn, matsituationen eller psykisk ohälsa. Enheten har ett nära samarbete med habiliteringsenheterna och samverkar med läkare vid Akademiska sjukhuset.
Enheten har även sjukvårdsansvaret upp till sjuksköterskenivå för barnboende, korttidsboende för barn och ungdomar i region Uppsala, Korttidsboende inom LSS för vuxna samt vissa HVB-hem.
På medicinska enheten arbetar sjuksköterskor, dietister, sekreterare samt läkare. Vi har även barnneurologer och ST-läkare från Akademiska sjukhuset, samt BUP-konsult som har mottagningar i våra lokaler för vissa barn som tillhör habiliteringen.
Vill du veta mer?
Har du frågor om oss eller om tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Lina Arvebro på e-post: lina.arvebro@regionuppsala.se
.
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på legitimation, CV och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
