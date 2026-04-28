Diakoniassistent 100%
Varabygdens församling, Församlingsverksamhet / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Vara Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Vara
2026-04-28
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varabygdens församling, Församlingsverksamhet i Vara
Varabygdens församling är en stor landsbygdsförsamling samtidigt som den genom sin tillhörighet till Svenska kyrkan i Skara stift, är en liten del av den stora världsvida kristna kyrkan. Uppdraget är att tillsammans i ord och handling tala tydligt om Jesus; "Världen behöver din kärlek strömmande genom oss" (Sv psalm 96).
Hos oss tror vi på kraften i olikheter - när människor med olika bakgrund, kompetenser och perspektiv möts, skapas en starkare helhet.
Oavsett kunskap eller roll, är du lika mycket värd och bidrar till vår gemensamma framgång.
Vi söker dig som vill jobba som diakoniassistent i Varabygdens församling då en av våra medarbetare ska gå i pension.
Som diakoniassistent arbetar du med att möta och stödja människor i olika livssituationer och i olika åldrar. Arbetet som diakoniassistent innebär att samarbeta med ideella och planera samt genomföra gemenskapsskapande aktiviteter, såsom församlingskvällar, caféer och högtidsfiranden.
Om tjänsten:
Tjänsten innebär att fortsätta bygga ett diakonalt helhetsgrepp om församlingens omsorg för människor genom hela livet.
Du kommer att ha nära samarbete med övriga medarbetare inom diakonin i församlingen.
Du förväntas ha en flexibilitet i att både på egen hand självständigt driva verksamheter samt tillsammans med övriga kollegor.
Vi har en öppenhet mot att samverka med externa aktörer så som kommunen och skolorna i församlingen.
Du kommer att driva och samordna arbetet med ideella medarbetare.
Du kommer i din tjänst att hålla andakter och vara delaktig i det andliga arbetet i församlingen.
Vi söker dig som:
• har en god social förmåga
• har erfarenhet från socialt arbete och är van att möta människor i olika skeenden i livet
• har en förmåga att omsätta din kompetens i praktisk handling
• är van vid att arbeta både självständigt och i team.
• vill vara med och utveckla församlingens diakonala arbete
• vill dela tro och liv
Vi erbjuder:
• en stimulerande arbetsmiljö med engagerade och erfarna kollegor,
• möjlighet att påverka och utveckla den diakonala verksamheten,
• arbete i en organisation som satsar på regelbunden fortbildning,
• kollektivavtal och förmåner enligt gällande regler; exempelvis friskvårdsbidrag.
För tjänsten krävs att du:
• är medlem i Svenska kyrkan,
• har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt har erfarenhet av digitala arbetsredskap,
• har relevant yrkeserfarenhet. Tidigare kyrkligt arbete är meriterande,
• uppvisar utdrag från polisens belastningsregister,
• har B-körkort och tillgång till egen bil.
Välkommen att söka till oss
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde 31/8 2026 eller efter överenskommelse. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår i tjänsten. Tjänsteställe kommer att vara i Kvänum. Vi tillämpar provanställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen tar vi enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi.
Varabygdens församling strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Välkommen med din ansökan senast den 24 maj.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Frågor om tjänsten besvaras av arbetsledande komminister Doris Danielsson 0512-79 72 05
Facklig företrädare; Ida Lagesdotter Andersson 0332-737 13 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varabygdens församling
(org.nr 252004-9103), https://www.svenskakyrkan.se/
Sveagatan 7 (visa karta
)
534 34 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varabygdens församling, Församlingsverksamhet Kontakt
Rekryterande chef
Doris Danielsson doris.danielsson2@svenskakyrkan.se 0512-797205 Jobbnummer
9880798