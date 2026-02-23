Diakon/Socionom
Södra Tjusts Pastorat / Socialsekreterarjobb / Västervik Visa alla socialsekreterarjobb i Västervik
2026-02-23
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södra Tjusts Pastorat i Västervik
FörTjust!
Vi söker en diakon eller socionom till diakonimottagningen i Västervik och Gunnebo.
Södra Tjusts pastorat består av sex församlingar med huvudort Västervik.
Pastoratet består av ca 32 000 invånare med både stad och landsbygd samt vackra Tjust skärgård. Under sommaren är det många turister som vistas i vårt område. Det finns ett rikt gudstjänstliv i våra tolv kyrkor med musik och ideella i församlingsverksamheterna.
Vid Johannesgården i Västervik har vi sedan lång tid en diakonimottagning på måndagar och torsdagar. Dit kommer hjälpsökande och där ingår du i ett mindre arbetslag med bland annat diakoner, diakoniassistent, församlingsassistent och husmor. Vi arbetar med "hjälp till självhjälp", stödjande verksamhet, uppföljande samtal och möter många människor. Café Johannesgården finns som en mötesplats.
Vi har även, i samverkan med kommunen, öppnat en ny mottagning i Gunnebo, som håller öppet varje onsdag. Det är ett utvecklande arbete i god anda.
Vi söker en diakon som vill arbeta med att:
• Leda diakonal verksamhet
• Leda gudstjänst, andakt, enskilt och i församlingsverksamheten i hela pastoratet.
• Utveckla samtal och vara en del av diakonimottagningen på Johannesgården samt i Gunnebo.
Vi söker dig som trivs med att möta människor i livets alla skeden, i glädje och i sorg, i svåra som vardagliga situationer och som vill skapa goda relationer med lokalsamhället. Du behöver vara flexibel och lyhörd och du har stor möjlighet att påverka hur denna tjänst utformas.
Vi erbjuder handledning.
Vi har friskvårdsbidrag om 3500 kr per år.
Kvalifikationer:
• Diakonvigd enligt Svenska Kyrkans ordning
• Tillgång till B-körkort, samt bil
• Meriterande med erfarenhet från arbete i liknande verksamhet
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Ansökan skickas senast 23 mars till:sodra.tjusts.pastorat@svenskakyrkan.se
För frågor om tjänsten:
Marie Schmid, arbetsledande diakon
0490-842 74, sms 070-266 33 49marie.schmid@svenskakyrkan.se
Anna-Carin Gabelic, kyrkoherde
070-266 30 33, sms 070-266 30 33anna-carin.gabelic@svenskakyrkan.se
Fackliga företrädare:
För vision: Maria Elmerfjord, 0490-842 92maria.elmerfjord@svenskakyrkan.se
För Akademikerförbundet SSR: www.akademssr.se
För KyrkA: www.kyrka.se
För SSR www.akademssr.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sodra.tjusts.pastorat@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Tjusts Pastorat
(org.nr 252003-2703)
Hospitalsgatan 14 (visa karta
)
593 33 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kyrkans Hus Jobbnummer
9759165