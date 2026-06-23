Diagnostekniker Audi
Bilkompani Kalmar AB / Maskinreparatörsjobb / Kalmar Visa alla maskinreparatörsjobb i Kalmar
2026-06-23
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Är du tekniskt nyfiken och vill arbeta med framtidens premiumteknik? Som Diagnostekniker för Audi hos Bilkompani Kalmar Södra blir du specialist på avancerad felsökning och får arbeta med den senaste tekniken hos ett av världens starkaste premiumvarumärken.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifterOm tjänsten
Som Diagnostekniker för Audi är du specialist på avancerad felsökning och tekniska utmaningar. Du arbetar med den senaste tekniken och har en central roll i att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet.
Avancerad felsökning och diagnostik på Audi, men även våra andra märken
Hantering av tekniska supportärenden
Kvalitetssäkring av reparationer
Garantiärenden enligt fabrikens riktlinjer
Dokumentation och kommunikation via ServiceLink
Stöd och kunskapsdelning till kollegor i verkstaden
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för modern fordonsteknik.Kvalifikationer
Fordonsteknisk utbildning
B-körkort
Minst 3 års erfarenhet av felsökning och verkstadsarbete
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Därför ska du välja Bilkompani
Arbeta med ett av världens starkaste premiumvarumärken
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag och kollektivavtal
Förmånliga personalrabatter
Moderna verkstäder och den senaste tekniken
Härliga kollegor och stark laganda i en mindre gruppOm företaget
Bilkompani Kalmar är en del av Bilkompani Gruppen med verksamhet i Kalmar och Karlskrona. På vår anläggning på Södra Vägen i Kalmar är vi auktoriserade för Audi, Volkswagen, Škoda, CUPRA, SEAT och Volkswagen Transportbilar. På Engelska vägen 2 i Kalmar driver vi även Däck & Glasexperten, som är anslutet till Däckteam, Sveriges största däckkedja.
På Södra Vägen arbetar över 85 engagerade medarbetare tillsammans för att skapa branschens bästa kundupplevelse. Vi tror på frihet under ansvar, personlig utveckling och att det ska vara roligt att gå till jobbet.
Framtidssatsning
På Bilkompani nöjer vi oss inte med att vara bra idag, vi investerar för att vara ännu bättre imorgon.
Just nu påbörjar vi omfattande renoveringar och utveckling av våra verkstadsytor på Södra Vägen i Kalmar. Satsningen genomförs för att framtidssäkra verksamheten, skapa ännu bättre arbetsmiljöer och säkerställa att vi även framöver ligger i framkant när det gäller teknik, arbetsflöden och kundupplevelse.
Som en del av satsningen bygger vi även ett helt nytt och större gym som kommer att vara tillgängligt för våra medarbetare dygnet runt. Vi vet att välmående medarbetare skapar framgångsrika team, och därför vill vi ge våra anställda de bästa förutsättningarna både på och utanför arbetet.
En annan viktig trygghet är de starka varumärken vi representerar. Som auktoriserad verkstad för Audi, Volkswagen, Škoda, CUPRA, SEAT och Volkswagen Transportbilar arbetar vi med några av bilbranschens mest etablerade och framtidsorienterade märken. Det ger dig som medarbetare tillgång till marknadsledande utbildningar, den senaste tekniken och långsiktiga utvecklingsmöjligheter i en stabil och växande organisation.
Hos Bilkompani investerar vi inte bara i våra anläggningar, vi investerar i våra medarbetare och i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Mail
E-post: amanda.jonsson@bilkompani.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diagnostekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilkompani Kalmar AB
(org.nr 556642-2654)
Södra Vägen 72 (visa karta
)
391 28 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9974968