DHL Freight söker: Terminalarbetare deltid Luleå
DHL Freight (Sweden) AB / Lagerjobb / Luleå Visa alla lagerjobb i Luleå
2026-01-21
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DHL Freight (Sweden) AB i Luleå
, Skellefteå
, Umeå
, Sundsvall
, Östersund
På DHL arbetar vi med att få våra kunders vardag att fungera. Som ett av de ledande företagen i världen inom logistik, ser vi till att våra kunder får leverans av varor och material. Utan transporter stannar samhället, vi har ett viktigt uppdrag - Förena människor, förbättra liv. Som medarbetare hos oss är du en viktig nyckelspelare.
Arbetsuppgifter och ansvar
Vad roligt att du är intresserad av arbete hos oss! Nu söker vi två medarbetare till DHL-terminalen i Luleå. Dina arbetsuppgifter som terminalarbetare innebär att utföra terminalhantering av sändningar såsom lastning, lossning, truckning, scanning och kontroll av gods. Vi strävar alltid efter att förbättra service, produktivitet och processefterlevnad.
Profil & Bakgrund
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har:
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har en truckutbildning enligt TLP10 och minst får köra truck typerna A2-4 & B1
Har god datorvana
Meriterande om du har erfarenhet inom transport/logistik
Nedan kännetecknar dig som person:
Älskar utmaningar och har ambitioner
Visar engagemang och uthållighet
Är strukturerad och resultatorienterad
Brinner för att kollegor och kunder är nöjda
Kommunicerar väl och är tydlig samt gillar att jobba i ett team
Tjänsterna är tillsvidare 75% tjänstgöringsgrad. Tjänsten är placerad i Luleå.
Du är varmt välkommen att via mail kontakta Mattias Strömberg, mattias.stromberg@dhl.com
vid frågor.
Vad erbjuder vi dig?
Vi på DHL trivs och många av oss har jobbat här länge. Vi är ett företag som ser våra medarbetares utveckling och potential - vi vågar satsa på våra medarbetare! I det stora globala, och internationella bolaget som vi är, har vi en härlig teamkänsla med familjär stämning där vi respekterar varandra. Här finns mycket medarbetarengagemang samt humor och vi tycker om att fira våra framgångar. Vi är certifierade i Top Employer vilket innebär att vi är en arbetsgivare som erbjuder den bästa arbetsmiljön för medarbetare att utvecklas både professionellt och personligt. Miljö och hållbarhet är viktigt för oss, vi arbetar ständigt med att utvecklas för att ligga i framkant, vilket uppmärksammas och ger resultat. Vi tar ansvar och blev bland annat utsedda till branschvinnare av Sustainable Brand Index B2B för tredje året i rad.
Vill du också vara med? Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Enligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta inom EU. Vid en anställning på DHL måste du därför kunna uppvisa din rätt att arbeta inom EU genom medborgarskap (exempelvis pass) eller i annat fall uppvisa ditt arbetstillstånd. Vi genomför bakgrundskontroller på alla våra slutkandidater.
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "326137". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dhl Freight (Sweden) AB
(org.nr 556103-0437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DHL Freight (Sweden) AB Jobbnummer
9697896