DHL Freight söker: Supervisor AM / Admin dag Eskilstuna
DHL Freight (Sweden) AB / Inköpar- och marknadsjobb / Eskilstuna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Eskilstuna
2025-08-28
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DHL Freight (Sweden) AB i Eskilstuna
, Örebro
, Sigtuna
, Uppsala
, Solna
eller i hela Sverige
På DHL arbetar vi med att få våra kunders vardag att fungera. Som ett av de ledande företagen i världen inom logistik, ser vi till att våra kunder får leverans av varor och material. Utan transporter stannar samhället, vi har ett viktigt uppdrag - Förena människor, förbättra liv. Som medarbetare hos oss är du en viktig nyckelspelare.
Till DHL Freight Eskilstuna söker vi nu en driven och aktiv ledare till rollen som Supervisor AM/Admin dagtid. Du kommer att rapportera till Platschef och vara en viktig del i vår lokala ledningsgrupp. Det som är viktigt hos oss i Eskilstuna är våra medarbetare och vår laganda och vi jobbar för att tillsammans utvecklas via ständiga förbättringar med idéer och förslag som kommer från hela vår verksamheten. Eftersom du är tjänsteman så har du inga fasta arbetstider och du bestämmer själv hur du fördelar ditt arbete.
DHL Freights verksamhet i Eskilstuna sköter hämtning och distribution av gods för våra kunder i Västmanland och Södermanland. Verksamheten har idag ca 45 medarbetare du kommer att leda ett team på ca 10 underställda. Dina anställda är jämnt fördelade på terminal och admin vilket gör att du ansvarar för både tjänstemän och kollektivanställda.
Arbetsuppgifter och ansvar
Du får en utvecklande och spännande roll då du ansvarar för att...
* planera, leda och följa upp den dagliga operativa verksamheten
* självständigt analysera ekonomi, processefterlevnad samt serviceutfall
* hitta förbättringsförslag av processer
* identifiera möjliga förbättringsområden
* nulägesanalyser (lönsamhet, arbetsstruktur etc)
* hantera diverse personalärenden
* utveckla, engagera och motivera medarbetare
Profil & Bakgrund
För att lyckas i det här jobbet behöver du:
* Visar engagemang och uthållighet
* Är strukturerad och resultatorienterad
* Brinner för att kollegor och kunder är nöjda
* Kommunicerar väl och är tydlig
* Älskar utmaningar och har ambitioner
* Analytisk förmåga och ett strategiskt tänkande
* Resultatinriktad, kostnadsmedveten och drivande
* Kunskap om operativa processer
* Goda kunskaper i Microsoft office-program (framförallt excel)
* Flytande tal och skrift i svenska och engelska
* Arbeta i team
* Visa energi och positivitet
Tjänsten är tillsvidare med 100 % tjänstgöringsgrad. Vi tillämpar provanställning.
Tjänsten är placerad i Eskilstuna.
Vad erbjuder vi dig?
Vi på DHL trivs och många av oss har jobbat här länge. Vi är ett företag som ser våra medarbetares utveckling och potential - vi vågar satsa på våra medarbetare! I det stora globala, och internationella bolaget som vi är, har vi en härlig teamkänsla med familjär stämning där vi respekterar varandra. Här finns mycket medarbetarengagemang samt humor och vi tycker om att fira våra framgångar. Vi är certifierade i Top Employer vilket innebär att vi är en arbetsgivare som erbjuder den bästa arbetsmiljön för medarbetare att utvecklas både professionellt och personligt. Miljö och hållbarhet är viktigt för oss, vi arbetar ständigt med att utvecklas för att ligga i framkant, vilket uppmärksammas och ger resultat. Vi tar ansvar och blev bland annat utsedda till branschvinnare av Sustainable Brand Index B2B för tredje året i rad.
Vill du också vara med? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor, vänligen kontakta Mathias Karlsson på email: mathias.r.karlsson@dhl.com
Häng med oss bakom kulisserna, följ oss på Instagram. Eller kika närmare på DHL - vårt varumärke, DHL Freight - globalt eller DHL Freight Sverige
Enligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta inom EU. Vid en anställning på DHL måste du därför kunna uppvisa din rätt att arbeta inom EU genom medborgarskap (exempelvis pass) eller i annat fall uppvisa ditt arbetstillstånd. Vi genomför bakgrundskontroller på alla våra slutkandidater. #LI-Freight Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "304868". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dhl Freight (Sweden) AB
(org.nr 556103-0437) Arbetsplats
DHL Freight (Sweden) AB Jobbnummer
9481212