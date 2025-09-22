DHL Freight söker: Freight Forwarding Agent
På DHL arbetar vi med att få våra kunders vardag att fungera. Som ett av de ledande företagen i världen inom logistik, ser vi till att våra kunder får leverans av varor och material. Utan transporter stannar samhället, vi har ett viktigt uppdrag - Förena människor, förbättra liv. Som medarbetare hos oss är du en viktig nyckelspelare.
Arbetsuppgifter och ansvar
Vår avdelning söker vi en engagerade medarbetare. Hos oss får du en utvecklande och spännande roll där du ansvarar för att sköta våra Import och Export bokningar till och från hela Europa. Hantering av produktionsnära kunders transportbehov, vilket kan variera sig från kund till kund. Det kan innebära allt från bokning till leverans. Vi stöttar även andra funktioner i kunddialog. I din roll representerar du DHL Freight i varje kundkontakt så det är viktigt att du har en genuin känsla för service och kvalitet samt god svenska och engelska i tal och skrift.
Profil & Bakgrund
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har:
Gymnasial utbildning eller likvärdig
God dator- och systemvana
Kommunicerar mycket väl i svenska och engelska i tal och skrift
Godkänt utdrag ur polisens belastningsregister
Erfarenhet inom transport är meriterande
Nedan kännetecknar dig som person:
Älskar utmaningar och har ambitioner
Positiv & engagerad
Brinner för att arbeta i Team och hjälpa andra
Serviceinriktad och brinner för kundnöjdhet
Lyhörd för andra människors behov
God kommunikationsförmåga
Strukturerad
Stresstålig
Lösningsorienterad
Snabblärd
Flexibel
Tjänsten är tillsvidare med 100 % tjänstgöringsgrad. Vi tillämpar provanställning.
Vi är bemannade vardagar 08:00-17:00 med 2h arbetstidsförkortning (roterande schema). Det kan förekomma visst arbete på röda dagar. Tjänsten är placerad i Helsingborg
Vad erbjuder vi dig?
Vi på DHL trivs och många av oss har jobbat här länge. Vi är ett företag som ser våra medarbetares utveckling och potential - vi vågar satsa på våra medarbetare! I det stora globala, och internationella bolaget som vi är, har vi en härlig teamkänsla med familjär stämning där vi respekterar varandra. Här finns mycket medarbetarengagemang samt humor och vi tycker om att fira våra framgångar. Vi är certifierade i Top Employer vilket innebär att vi är en arbetsgivare som erbjuder den bästa arbetsmiljön för medarbetare att utvecklas både professionellt och personligt. Miljö och hållbarhet är viktigt för oss, vi arbetar ständigt med att utvecklas för att ligga i framkant, vilket uppmärksammas och ger resultat. Vi tar ansvar och blev bland annat utsedda till branschvinnare av Sustainable Brand Index B2B för tredje året i rad.
Vill du också vara med? Välkommen med din ansökan senast 10/10, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor, vänligen kontakta manager Erica Dahl på email: erica.dahl@dhl.com
Häng med oss bakom kulisserna, följ oss på Instagram. Eller kika närmare på DHL - vårt varumärke, DHL Freight - globalt eller DHL Freight Sverige
Enligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta inom EU. Vid en anställning på DHL måste du därför kunna uppvisa din rätt att arbeta inom EU genom medborgarskap (exempelvis pass) eller i annat fall uppvisa ditt arbetstillstånd. Vi genomför bakgrundskontroller på alla våra slutkandidater. Ersättning
