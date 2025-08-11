DevOps med utvecklarbakgrund till UR
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
UR i Stockholm söker fullstackutvecklare med DevOps-kunskap (TypeScript, Kubernetes och Next.js)
Vill du vara med och öppna dörrar till nya kunskapsvärldar? Sök rollen som DevOps med utvecklarkunskaper (TypeScript & Next.js) med DevOps-erfarenhet och få chansen att lära nytt och göra skillnad på riktigt. Vi skapar digitala tjänster som ger människor kunskap för livet - utan att styras av reklamintäkter.Nu söker vi en erfaren fullstackutvecklare som vill bidra till utvecklingen av våra plattformar, som UR Play och vårt CMS URAS (med funktioner som lärarhandledningar och quiz), och hjälpa oss att nå fler användare.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du arbeta där teknik möter samhällsnytta och innovation. Du får även:
• Möjlighet att bidra till livslångt lärande och göra skillnad för människor i alla åldrar.
• En modern teknisk miljö med minimal teknisk skuld och fokus på kvalitet.
• Frihet att påverka tekniska val och utveckla din kompetens, bland annat genom labbdagar varannan fredag.
• Ett agilt team med delaktighet, innovation och samarbete.
• Flexibel arbetsplats med hybridarbete, friskvårdsbidrag och kollektivavtal.
Det här gör du hos oss
Som fullstackutvecklare med DevOps-erfarenhet ansvarar du för att utveckla och optimera våra digitala plattformar med användarna i fokus. Du kommer bland annat att:
• Utveckla och optimera UR Play, URAS och andra tjänster för bästa prestanda och användarupplevelse.
• Ansvara för drift, automatisering och vidareutveckling av våra GitOps-baserade flöden.
• Arbeta med Kubernetes, ArgoCD, argo-rollouts och CI/CD-pipelines.
• Bygga robusta lösningar tillsammans med UX, produktägare och andra utvecklare.
• Driva förbättringar i både kodbas och infrastruktur.
• Ta helhetsansvar för det du bygger - från idé och arkitektur till drift ("You build it, you run it").
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av ett agilt team som arbetar enligt Scrum. Teamet består av utvecklare och produktägare med en öppen och stödjande kultur. Vi samarbetar nära andra team och arbetar i moderna lokaler på Gärdet i Stockholm. Här får du bland annat:
• Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
• Friskvårdsanläggning med gym och träningspass
• Företagshälsovård och fri sjukvård
• Trygg anställning med kollektivavtal
• Möjlighet att arbeta 50% på distans
Mer om dig
Vi söker dig som vill bidra till framtidens lärande med din erfarenhet och drivkraft. Vi tror att du:
• Har arbetat med Kubernetes i produktion och har erfarenhet och förstår vad infrastructure as code innebär.
• Har god koll på GitOps-flöden, ArgoCD, CI/CD och relaterade verktyg.
• Är bekväm i TypeScript, YAML och har erfarenhet (eller starkt intresse) av Next.js.
• Vill förstå helheten i det du bygger - från användargränssnitt till deployment.
• Gillar att förbättra, automatisera och hitta smarta lösningar på återkommande problem.
För att bygga framtidens lärande arbetar vi med en modern stack som inkluderar:
• Next.js och TypeScript
• Postgres, MongoDB och Elasticsearch
• Kubernetes för containerhantering
• DevOps/GitOps med ArgoCD, argo-rollouts och CI/CD-flöden
• Testning på olika nivåer (K6, Playwright, Jest etc.)
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
