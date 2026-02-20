DevOps Ingenjör
2026-02-20
Vill du vara med och utveckla containerplattformar för hälso- och sjukvårds-, tandvård- och socialtjänstdata på Digitaliseringsavdelningen på Socialstyrelsen. Din kompetens kommer att göra direkt samhällsnytta.
Vi söker två DevOps-ingenjörer som vill arbeta i en tekniskt avancerad miljö för att utveckla, förbättra och automatisera vår operativa dataflödesplattform för hälso- och sjukvårdsdata. Som DevOps-ingenjör hos oss arbetar du nära utvecklingsteam, arkitekter och drift för att säkerställa stabila, skalbara och säkra lösningar.
Du kommer att
• Utveckla och förvalta vår dataflödesplattform baserad på containerteknik
• Sätta upp och automatisera CI/CD flöden och infrastruktur
• Säkerställa hög tillgänglighet, säkerhet och prestanda i våra miljöer
• Arbete med övervakning, logghantering och felsökning
• Bidra till förbättring av DevOps-processer och arbetssätt
Vi söker dig som har
• Minst 7 års erfarenhet av arbete inom DevOps eller liknande roll
• Dokumenterad erfarenhet av containerteknik och Kubernetes i produktionsmiljö
• Erfarenhet av OpenShift
• Erfarenhet av att sätta upp och underhålla CI/CD-pipelines
• Gillar ny teknik och förstår fördelar, nackdelar samt utmaningar med detta
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är dessutom meriterande om du har
• Certifieringar inom Kubernetes och/eller OpenShift
• Erfarenhet av säkerhetsarbete inom containerplattformar
• Hanterat mesh-lösningar för säker kommunikation, trafikstyrning och övervakning av mikrotjänster
• Erfarenhet av Kafka
• Erfarenhet av Java
• Erfarenhet av Istio service mesh
• Erfarenhet av Apache Camel K
• Erfarenhet av offentlig sektor
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Våren 2027 flyttar vi till Solna Strand. Din tjänstetitel blir systemtekniker och din placering är på Enheten för automatiska flöden på Digitaliseringsavdelningen.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Anastasia Nyman. Anastasia.nyman@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Klara Renberg, klara.renberg@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 20 mars 2026.
