DevOps Engineer till avancerade mjukvarusystem under ytan
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Linköping
2026-06-02
Vill du arbeta nära verkliga produkter, driva förändring och bygga DevOps från grunden i en tekniskt avancerad miljö? Här får du möjlighet att kombinera mjukvarukompetens, systemförståelse och samarbete i team som utvecklar undervattenssystem.
Om rollen
I rollen som DevOps Engineer kliver du in i en mjukvaruorganisation som står inför ett spännande utvecklingssprång. Du blir en del av en mindre grupp som tillsammans driver DevOps‐arbetet framåt och skapar strukturer, arbetssätt och tekniska lösningar. Du arbetar nära både mjukvaruteam, team leads och ledningsgrupp och fungerar som en brygga mellan strategi och praktik.
Du bidrar med förståelse för mjukvaruutveckling, CI/CD och systemperspektiv samtidigt som du driver förbättringsinitiativ som stärker leveransförmåga, kvalitet och samarbete. Miljön innehåller både nyare teknik och äldre lösningar, vilket kräver nyfikenhet, pedagogik och ett pragmatiskt förhållningssätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva och utveckla DevOps‐initiativ tillsammans med mjukvaruteam
Stötta organisationen i frågor kring CI/CD, verktyg och arbetssätt
Fungera som språkrör för DevOps gentemot ledningsgrupp och förändringsforum
Bidra till långsiktig planering och teknisk riktning
Arbeta nära utvecklare, team leads och systemingenjörer
Vi söker dig med
Minst två års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Programmeringserfarenhet i
C, C++ eller Python
B-körkort (resor till annan ort kan förekomma)
Personliga egenskaper som gör att du lyckas i rollen:
Du visar driv och tar egna initiativ
Du möter teamen med öppenhet och förståelse
Du förklarar teknik och förändring på ett pedagogiskt sätt
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Om vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos vår kund.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Wennerholm via e-post: julia.wennerholm@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail.
Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Publiceringsdatum 2026-06-02
Heltid
Placering i Linköpingsområdet
Start enligt överenskommelse
Konsultuppdrag via Framtiden AB
Här får du chansen att påverka, utvecklas och arbeta nära teknik som verkligen gör skillnad. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52492_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
582 54 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Julia Wennerholm julia.wennerholm@framtiden.com
