DevOps Engineer
Afry AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2025-12-21
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-21Beskrivning av jobbet
Som DevOps Engineer och konsult hos oss blir du en central del av DevOps-teamet inom sektionen Tech. Teamet arbetar med att stötta både nya och befintliga kunder i att etablera, vidareutveckla och förvalta sin infrastruktur, alltid anpassat efter respektive projekts tekniska och verksamhetsmässiga krav. Uppdragen varierar i omfattning och karaktär, vilket ger dig möjlighet att arbeta med moderna tekniker och bidra till kundernas digitala transformation genom robusta, automatiserade och skalbara lösningar.
Du kommer att verka i en dynamisk och tekniskt utmanande miljö, där du får möjligheten att vara med från start till mål i olika typer av projekt - från initial analys och design, till implementation och drift. Rollen innebär att du får arbeta med flera tekniska lösningar, ofta i molnbaserade miljöer, och bidra till att bygga framtidssäkra arkitekturer för applikationer och plattformar hos våra kunder. Det är en roll som kombinerar teknisk fördjupning med bredd, och där du som konsult får utvecklas kontinuerligt tillsammans med både kollegor och kunder.Kvalifikationer
Vi söker någon med nedanstående kunskaper och erfarenheter, men vi tror dock att du kan vara en intressant kandidat även om du inte uppfyller alla kriterier.
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet med andra publika molnplattformar som Azure, AWS eller/och GCP
Erfarenhet av containers och molntekniker (t.ex. Docker, Kubernetes, AWS, Azure)
Flera års praktisk erfarenhet av Linux-hantering och skriptning och automation.
Applikationsdistributionsarkitektur via Docker och TLS-certifikatshantering för produktionsmiljöer
Kunskap inom nätverk, brandväggar och lastbalanserare
Några års praktisk erfarenhet av Azure DevOps (infra), GitLab, Github eller relaterade tjänster.
Erfarenhet av att designa och utveckla CI/CD-miljöer
Erfarenheter av att designa, implementera och hantera CI/CD-pipelines på Gitlab, GitHub, Jenkins och Azure
Erfarenhet av felsökning, t.ex. brandväggsinställningar, serverproblem, trafik mellan servrar
Arkitekturkunskap om frontend-teknologier, backend-teknologier samt databaser och meddelandelösningar
God förståelse för DNS, routing, lastbalansering, nätverk och brandväggsteknik
Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper som vi tror bland annat kännetecknas av att du är en samarbetsorienterad person som tycker om att ta ansvar, kan arbeta självständigt och har ett öga för detaljer.
Ytterligare information
Vår enhet Digital Services verkar över hela utvecklingskedjan med experter inom projektledning, kravanalys, QA och test, systemutveckling, arkitektur, dataanalys och AI, cybersäkerhet med mera.
Vad erbjuder AFRY dig som anställd?
Vi har regelbundna träffar där temat varierar mellan kompetens och socialt utbyte, eller både och. En bra balans helt enkelt!
Du får t.ex.:
En AFRY Buddy som bollplank under din första tid som anställd
Balans i arbetslivet med möjlighet till hybridarbete.
Tillgång till Club AFRY där en bredd av spännande och underhållande aktiviteter för våra medarbetare anordnas - det finns något för alla! Läs gärna mer här.
Konkurrenskraftiga förmåner gällande pension, friskvård och föräldraledighet reglerade i vårt kollektivavtal
Företagsrabatter med externa partners genom vår förmånsportal Advantage You.
Friskvårdsbidrag 4500 SEK/år.
Restauranger och kaféer på plats
Ett enormt nätverk av tekniska experter med +19 000 kollegor runtom i världen.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-01-20
Kontaktperson för frågor:
Aamir Faried, Gruppchefaamir.faried@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13477E". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9658392