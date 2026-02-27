Design Project Coordinator Göteborg
Om uppdraget
Vi söker en Project Coordinator som kommer att stötta Design Project Leaders i det dagliga arbetet inom designprojekt. Rollen är central i att säkerställa struktur, uppföljning och framdrift i projekt kopplade till produktutveckling inom fordonsindustrin. Du arbetar nära projektledare och designteam och bidrar till att aktiviteter, leveranser, tidplaner och resurser hanteras enligt överenskommen process och styrning.
Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att koordinera och planera designaktiviteter och leveranser enligt fastställd utvecklingsprocess, scope, tidplan och budget. Rollen innefattar uppföljning av projekttimmar och modellkostnader samt löpande uppdatering av projektprognoser i resursfiler. Du följer upp aktiviteter och milstolpar, konsoliderar underlag inför beslutspunkter och projektgrindar samt hanterar Level 2-tidplaner inklusive fysisk modelleringsplan. Vidare stöttar du teamen administrativt genom att skapa projektsidor, kalla till möten, skriva protokoll och förbereda inför projektmöten och reviews. Du sammanställer även översikter över leveranser inom Design Project Timing Portfolio och ger operativt stöd inom projektstyrning.
Förväntade leveranser
Uppdaterade och kvalitetssäkrade projektplaner enligt fastställd utvecklingsprocess
Korrekt och löpande uppföljning av timmar, modellkostnader och projektprognoser
Tydligt och konsoliderat underlag inför projektgrindar och milstolpar
Strukturerad och uppdaterad Level 2-tidplan inklusive fysisk modelleringsplan
Samlad och aktuell översikt över leveranser inom Design Project Timing Portfolio
Effektivt administrativt och operativt stöd till projektledare och PMO
Din profil / Obligatoriska kompetenser
Minst 3 års erfarenhet från supportfunktion i kontorsmiljö inom fordonsindustrin
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office Suite, särskilt MS Project, Excel, PowerPoint, SharePoint och Teams
Förmåga att koordinera och strukturera affärs- och designrelaterade aktiviteter i projektplaner
Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella och globala team
Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande färdigheter
Erfarenhet av SAP
Kunskap om arbetssätt, processer och rutiner i en designstudio
Erfarenhet av projektstyrning och governance-stöd
Personliga egenskaper
Du är proaktiv, serviceinriktad och har en positiv inställning med en stark vilja att bidra där det behövs. Du är detaljorienterad men har samtidigt en helhetssyn och god prioriteringsförmåga. Du trivs i samarbete med andra, är kommunikativ och har lätt för att bygga relationer. Samtidigt är du självgående och strukturerad i ditt arbete.
Plats: 100% på plats i Göteborg Omfattning: Heltid Period: 1 april 2026 - 31 december 2026 Sista dag att ansöka är 5 mars 2026
Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
