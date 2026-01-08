Department Lead - Warehouse
2026-01-08
Vill du vara med och skapa världens bästa kundupplevelse - hela vägen från lager till kund?Vi söker nu en Department Lead till vårt lager i Kalmar som vill ta en nyckelroll i att leda team, säkra effektiva flöden och bidra till en logistikverksamhet i världsklass.
I rollen leder du den dagliga driften på din avdelning, driver engagemang i teamet och säkerställer att både resultat, kvalitet och arbetsmiljö håller hög nivå. Det här är en roll för dig som trivs nära verksamheten, gillar att vara på golvet, fatta snabba beslut och arbeta strukturerat mot tydliga mål. Är du en närvarande ledare som tar ansvar och vill utveckla både människor och arbetssätt? Då kan detta vara rollen för dig!
Vad innebär rollen?
Som Department Lead har du ansvar för den dagliga driften på din avdelning och leder arbetet både operativt och genom ett coachande ledarskap. Du har personalansvar och arbetar aktivt med uppföljning av nyckeltal, förbättringsarbete och arbetsmiljö - med målet att skapa effektiva flöden och ett hållbart, engagerat team.
Du jobbar nära ditt team i vardagen, är en tydlig förebild och trivs i gränslandet mellan strategiskt tänk och operativt genomförande. Du rapporterar till Head of Warehouse & Logistics, ingår i lagerledningen och bidrar till lagrets fortsatta utveckling och framgång.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att...
Leda och utveckla den dagliga driften på avdelningen med fokus på effektivitet, kvalitet och leverans
Coacha, inspirera och skapa engagemang i teamet
Följa upp och analysera nyckeltal
Driva förbättringar kopplat till arbetssätt, flöden och processer
Säkerställa struktur, ordning och ett säkert arbetssätt i det dagliga arbetet
Samarbeta tvärfunktionellt med andra avdelningar för att skapa ett effektivt helhetsflöde
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för ledarskap och drift - och som trivs bäst när du är nära verksamheten. Du är trygg i ditt ledarskap, gillar att ta ansvar och har ett lösningsorienterat mindset. Med struktur, tydlighet och engagemang skapar du både resultat och ett team som trivs och utvecklas.
Vi tror att du...
Har erfarenhet från lager, logistik eller annan produktionsnära verksamhet
Har arbetat som ledare och är trygg i personalansvar
Motiveras av tydliga mål och har ett starkt driv att förbättra och utveckla
Är kommunikativ, tydlig och inspirerande i ditt ledarskap
Är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo
Är du redo att bli en del av teamet?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start snarast enligt överenskommelse. Placering är på vårt lager i Kalmar.
Vi tror på kraften i personliga egenskaper - därför använder vi personlighetstester i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi jobbar med löpande urval.
Frågor? Kontakta Ida Lavado, Head of Warehouse & Logistics, via ida.lavado@nordicnest.com
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Nest AB
(org.nr 556628-1597), https://career.nordicnestgroup.com
Stämpelvägen 3 (visa karta
394 70 KALMAR Arbetsplats
Nordic Nest Group
9674653