Demenssjuksköterska

Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Vill du bli en del av ett team som gör skillnad - varje dag?
Vill du arbeta i en miljö där kunskap, utveckling och glädje går hand i hand? Hos oss på Sundsvalls Demenscentrum möts kompetens, engagemang och värme.
Vår arbetsmiljö präglas av samhörighet, öppenhet och arbetsglädje - och vi har roligt tillsammans. Vi är ett sammansvetsat team som stöttar varandra, trivs tillsammans och har roligt på jobbet - samtidigt som vi gör en viktig insats för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Här får du möjlighet att bidra med din kompetens, växa och känna att ditt arbete verkligen betyder något i en verksamhet som gör verklig skillnad.
Din nya arbetsplats
Anhörigcenter har sina lokaler centralt belägna i Sundsvall. Här arbetar vi tillsammans i ett engagerat team om totalt 12 personer. På Sundsvalls Demenscentrum, som är en del av verksamheten, finns i dagsläget fem medarbetare: en Silviasjuksköterska, två specialistundersköterskor, en undersköterska.
Demenscentrum arbetar för att ge råd, stöd, handledning och utbildning till personer med demenssjukdom, deras anhöriga samt personal inom kommunens verksamhetsområde. Vårt uppdrag är att öka kunskap och medvetenhet om demenssjukdomar, samt bidra till ett gott och personcentrerat bemötande genom hela sjukdomsförloppet.
Så här bidrar du i rollen som Demenssjuksköterska
Som medarbetare vid Sundsvalls Demenscentrum är du en del av ett sammanhållet och individuellt anpassat stöd för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Arbetet spänner över hela sjukdomsförloppet och sker i nära samverkan med både interna och externa aktörer.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
- Ge råd, stöd och handledning till personer med demenssjukdom och deras anhörig
- Handleda och utbilda personal inom kommunens verksamheter
- Förmedla kontakt och samverkan med relevanta instanser för att stärka den enskildes vardag
- Sprida information genom exempelvis anhöriggrupper, personalutbildningar och medborgarinsatser
- Arbeta med handledning enskilt, i grupp och via telefon
- Samverka med andra förvaltningar, myndigheter och samarbetspartners
- Ha ett nära samarbete med hälso- och sjukvårdens sjuksköterskor, särskilt kring handledning och utbildning
- Bedriva omvärldsbevakning inom demensområdet, inklusive evidensbaserad kunskap och välfärdsteknik
Tjänsten erbjuder goda möjligheter till utveckling, fördjupning och specialisering inom demensområdet samt möjlighet att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Din kompetens och erfarenhet

Utbildningsbakgrund
Legitimerad Sjuksköterska med vidareutbildning inom demensvård, eller äldres vård och hälsa eller annan likvärdig påbyggnadsutbildning.
Vi ser det som meriterande om du har:
Certifierad utbildare i BPSD-registret.
Pedagogisk utbildning/Handledarutbildning.
Silvia-utbildning.

Erfarenheter
Flerårig erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom.
Vi ser det som meriterande om du har:
Arbetat med utbildning, samtalsutbildning och motiverande samtal.
Hålla föreläsningar och utbildningar.
Utvecklingsarbete och teamarbete.
Sammanställa statistik och rapportskrivning/dokumentation.
För att trivas och lyckas som Demenssjuksköterska hos oss är du en person med hög personlig mognad, stabilitet och förmåga att skapa förtroende i möten med människor i utsatta situationer.
Arbetet är självständigt och varierat, vilket kräver att du kan strukturera, prioritera och ta eget ansvar, samtidigt som du samarbetar väl i team. Du har pedagogisk insikt och god kommunikativ förmåga, kan anpassa ditt budskap efter målgrupp och skapar engagemang och delaktighet.
Vi värdesätter att du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har en genuin vilja att bidra till livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Anställningen förutsätter godkänd kontroll av belastningsregister enligt gällande lagstiftning.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen:
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
