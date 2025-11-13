Demand Planner
Incopia växer och söker nu en skicklig Demand Planner i Jönköping!
Incopia är ett konsult- och rekryteringsbolag med specialistkompetens inom supply chain och inköp. Vi tillhandahåller lösningar av konsulttjänster för att möta de behov och utmaningar som våra kunder står inför. Som medarbetare på Incopia blir man en viktig del av vårt omfattande nätverk av personer och företag inom supply chain och inköp, och ges goda möjligheter att utvecklas i sin roll och se nya branscher. För oss på Incopia är gemenskap och värme grundläggande värderingar som genomsyrar vår företagskultur.
Om rollenSom Demand Planner kommer du att ha en nyckelposition i arbetet med att säkra en effektiv efterfrågeplanering. Du ansvarar för att skapa och underhålla försäljningsprognoser, gör analyser och samarbetar med inköp och försäljning för att säkerställa rätt balans mellan lager, produktion och efterfrågan. Din analysförmåga och ditt sätt att hitta mönster i data gör att du kan upptäcka risker, möjligheter och trender i tid - något som ger verksamheten bättre beslutsunderlag och bidrar till en mer effektiv och förutsägbar försörjningskedja.
Arbetsuppgifter Tillsammans med försäljning, marknad och inköp ta fram och underhålla efterfrågeprognoser samt analysera avvikelser och identifiera förbättringsåtgärder.
Säkerställa hög datakvalitet i prognos- och affärssystem samt arbeta med kontinuerlig processförbättring inom demand planning.
Genomföra analyser utifrån trender, säsongsvariationer och marknadsdata.
Delta och driva förbättringsprojekt för att ytterligare stärka teamets leveransförmåga.
Översätta efterfrågeprognoser till konkreta produktions- och inköpsbehov.
Identifiera risker såsom kapacitetsbegränsningar, efterfrågespikar eller potentiella materialbrister.
Ta fram rapporter och analyser som stöd för ledning och affärsbeslut.
Vem vi söker
Vi söker dig som har stort intresse för supply chain och är analytisk, lösningsorienterad och strukturerad. Du trivs i en roll där du får arbeta datadrivet, identifiera samband och kommunicera resultat både till kollegor och chefer. Du är kommunikativ, nyfiken och gillar att samarbeta. Vi värdesätter öppenhet, teamkänsla och ett proaktivt mindset.
Kvalifikationer Eftergymnasial utbildning inom logistik, ekonomi, industriell ekonomi eller motsvarande.
Erfarenhet av demand planning, supply chain, inköp, logistik eller motsvarande arbetsuppgifter gärna inom tillverkning.
Analytisk förmåga och mycket goda kunskaper i Excel.
Erfarenhet av planeringssystem och forecast-verktyg är meriterande.
Förmåga att kommunicera insikter och samarbeta med olika delar av verksamheten.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Vi erbjuder
På Incopia har vi många års specialistkompetens inom supply chain och inköp och ett brett och levande nätverk. Vår breda erfarenhet och kunskap gör att vi kan navigera genom olika branscher och våra kunder återfinns överallt. Med konsult och rekryteringslösningar hjälper vi företag att effektivisera sina processer, minska kostnader och samtidigt öka värdet i hela leveranskedjan. Du blir del av en företagskultur som bygger på kompetensutbyte, delaktighet och stark gemenskap.
Är du redo för nästa steg inom demand planning och vill bidra med din kunskap hos en av Incopias kunder? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig. Vid frågor om tjänsten eller processen, kontakta:
Nathalie Cullenham Corbeus Talent Acquisition Specialist nathalie.cullenhamcorbeus@incopia.se
0735 18 25 45 Ersättning
