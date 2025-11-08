Deltidsjobb chaufför sökes!
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm
Vi söker chaufförer med B - körkort, start omgående!
Vi söker Chaufförer till ett snabbväxande transportföretag. Du kommer hjälpa företaget att transportera deras bilar mellan olika anläggningar i framför allt Stockholm men även i resterande Sverige. Vanligtvis utgår man hemifrån men det kan förekomma att man får åka till en förbestämd anläggning.
Vi söker dig som vill jobba heltid, gillar att träffa människor och se nya platser. Du behöver behärska svenska i tal och skrift ifall du kan andra språk är det meriterande. B - körkort är ett krav. Har du jobbat med transport eller som chaufför är det meriterande men inget krav.
Tillsättningar sker löpande så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
