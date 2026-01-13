Delsystemingenjör inom mjukvara Linux och C++
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren delsystemingenjör som vill ta ett helhetsgrepp om hur moderna system byggs och hur mjukvara utvecklas och integreras. Du får en central roll i en högteknologisk miljö där du arbetar i gränslandet mellan mjukvara och hårdvara och säkerställer att plattformen fungerar sömlöst och effektivt.
Rollen kombinerar systemnivåarbete med praktiska inslag i utveckling och tekniskt beslutsfattande. Du samordnar tekniska aktiviteter, definierar arkitektur och krav, arbetar med livscykelmodeller och bidrar till kvalitet genom test, verifiering och strukturerad dokumentation.
ArbetsuppgifterUtforma arkitektur och kravspecifikationer för delsystem och produkter
Leda och samordna tekniskt utvecklingsarbete samt bidra i designbeslut
Planera och genomföra verifiering och tester
Medverka i utveckling, testning och felsökning av mjukvara
Arbeta i Linuxmiljö och bidra med utveckling i C++
Definiera programvarans livscykelmodeller och ta fram programvaruplaner
Planera programvaruintegration
Dokumentera arbete och följa etablerade kvalitetsprocesser
Prioritera och fatta beslut även när informationen är ofullständig
KravErfarenhet av systemdesign och kravhantering
Mycket god erfarenhet av Linux OS
Tidigare arbete med C++
Erfarenhet av teknisk dokumentation
Förståelse för både mjukvaru- och hårdvarunära utveckling
Erfarenhet av arkitektur, verifiering/test och programvaruintegration
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
3 till 7 års erfarenhet
MeriterandeErfarenhet av informationssäkerhet
Fördjupad erfarenhet av mjukvaruutveckling och operativsystem
Erfarenhet av moderna arbetssätt inom systemutveckling
