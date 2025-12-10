Delprojektledare Järnvägsplan Göteborg-Borås
2025-12-10
Vill du vara med och bidra i järnvägssatsningen mellan Göteborg och Borås?
Delprojektledare Järnvägsplan Göteborg-BoråsPubliceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Vi behöver dig - och vi tror att du kommer att gilla oss!
Göteborg-Borås växlar upp inför nästa skede i planeringen och vi söker nu en delprojektledare järnvägsplan med fokus på planläggningsprocessen.
Som delprojektledare järnvägsplan ingår du i en projektledningsgrupp som leder en stor och omfattande järnvägsplan med avseende på tid, kostnad och innehåll samt risker. Du har ansvar för att leda, styra och följa upp arbetet med framtagande, leverans och kvalitetssäkring av produkten järnvägsplan inklusive den formella processen med omvärlden för att säkerställa en lagakraftvunnen järnvägsplan. Du svarar för omvärldskontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter.
Som delprojektledare järnvägsplan för en delsträcka i Göteborg-Borås ingår du i delsträckans projektledning. Inom projektledningen finns även rollerna övergripande projektledare, delprojektledare miljöbedömning, delprojektledare systemhandling samt projektingenjör.
I Göteborg-Borås kommer du möta kompetenta samt engagerade kollegor som alla arbetar för Trafikverkets vision; alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Vi hoppas att du vill vara med och utveckla ett modernt, effektivt samt hållbart transportsystem!
Din utveckling
För dig som delprojektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik. Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Vi är också noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Exempelvis erbjuds du som anställd hos oss möjligheten att arbeta en del av arbetsveckan på distans.
Övrig information
Placeringsort för tjänsten är Göteborg.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via skype vecka 4.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Vem är du?
Ditt ledarskap skapar engagemang och präglas av att du såväl ger som bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom teknik alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
erfarenhet från planläggningsprocesser av järnvägsplan, vägplan eller detaljplan för större infrastrukturprojekt
erfarenhet av samverkansarbete med samrådspartners såsom kommuner eller olika organisationer
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
erfarenhet av projekt- eller uppdragsledning inom stora infrastrukturprojekt
aktuell och relevant kunskap i konsult- eller entreprenadjuridikSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Om projektethttps://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Goteborg-Boras/ Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2025:294". Omfattning
