Delprojektledare Dokumentation
Vi söker en engagerad och strukturerad delprojektledare inom teknisk dokumentation
Vill du ha en central roll i våra projekt och vara länken mellan projektorganisationen och förvaltningen? Som Delprojektledare Dokumentation ansvarar du för att säkerställa att all teknisk dokumentation i våra projekt följer gällande krav och processer - och att dokumentationen blir en värdefull tillgång för den fortsatta förvaltningen.
Dina ansvarsområden
I rollen kommer du att:
Vara kontaktytan mellan projektet och förvaltningen för alla frågor som rör teknisk dokumentation.
Säkerställa att projektets dokumentationsprocesser följs och att leveranser sker enligt tidplan och kvalitetskrav.
Leda och planera arbetet med dokumentation, från kravställning till slutleverans.
Utbilda och stötta projektmedlemmar, leverantörer och entreprenörer i dokumentationskrav.
Ansvara för att korrekt och förvaltningsbar dokumentation levereras till både förvaltningsorganisation och underhållssystem.
Leda granskningsprocessen för dokumentationsleveranser och samverka med BAS-P/BAS-U i arbetsmiljörelaterade frågor.
Exempel på arbetsuppgifter
Upprätta kravlista, dokumentationsplan, dokumentlista samt tids- och resursplan.
Säkerställa att rätt mallar och rutiner används enligt gällande standard.
Stödja delprojektledare och huvudprojektledare i frågor som rör anläggningsteknisk dokumentation.
Föra en kontinuerlig dialog med projektledare kring status, budget och eventuella avvikelser.
Definiera rollbeskrivningar för resurser kopplade till dokumentationsdelprojektet.
Vi söker dig som har:
God erfarenhet av teknisk dokumentation i projektform.
Förmåga att planera, leda och följa upp arbetet med struktur och tydlighet.
Stark kommunikationsförmåga och vana att samverka med olika intressenter.
Kunskap om relevanta system och processer, gärna erfarenhet av underhållssystem.
Som person är du driven, noggrann och lösningsorienterad.Du trivs i en koordinerande roll där du får skapa ordning och kvalitet som bidrar till långsiktig nytta.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål.Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring och flera andra förmåner som förgyller vardagen.
